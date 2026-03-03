NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA Gledajte '240 sekundi' 24sata: Nemar izvan svake pameti. Slali su im poreze za jedini stan!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: "Sramota", "Užas, neka ih bude stid", "Ovo je za ostavke i otkaze". Samo je dio komentara naših bijesnih čitatelja nakon što su od Porezne uprave primili potpuno nezakonita rješenja po kojima moraju platiti stotine eura poreza na nekretnine. Porezna je rješenja poslala i za stanove u kojima se živi ili su u najmu. Iz Ministarstva financija neslužbeno kažu: Nećemo povlačiti rješenja, svi se moraju žaliti. Što učiniti dobijete li nezakonito rješenje, pročitajte u 24sata. Zbog pjesme kojom je veličao Antu Pavelića, DP-ov Josip Dabro zaradio je prekršajnu prijavu. U novoj akciji Uskoka uhićeno je 19 ljudi, a meta su bila i dva direktora iz grupacije HEP-a. U novom požaru u splitsko zatvoru ozlijeđeno je 14 ljudi...