Gledajte '240 sekundi' 24sata: Nemar izvan svake pameti. Slali su im poreze za jedini stan!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: "Sramota", "Užas, neka ih bude stid", "Ovo je za ostavke i otkaze". Samo je dio komentara naših bijesnih čitatelja nakon što su od Porezne uprave primili potpuno nezakonita rješenja po kojima moraju platiti stotine eura poreza na nekretnine. Porezna je rješenja poslala i za stanove u kojima se živi ili su u najmu. Iz Ministarstva financija neslužbeno kažu: Nećemo povlačiti rješenja, svi se moraju žaliti. Što učiniti dobijete li nezakonito rješenje, pročitajte u 24sata. Zbog pjesme kojom je veličao Antu Pavelića, DP-ov Josip Dabro zaradio je prekršajnu prijavu. U novoj akciji Uskoka uhićeno je 19 ljudi, a meta su bila i dva direktora iz grupacije HEP-a. U novom požaru u splitsko zatvoru ozlijeđeno je 14 ljudi...

IRANSKA PRIJESTOLNICA NA UDARU

VIDEO Eksplozije i oblaci crnog dima u Teheranu. Izrael: Naše zračne snage pokrenule napade

Izraelska vojska objavila je u utorak popodne da je pokrenula niz napada na infrastrukturu Teherana, četvrti dan rata koji sa Sjedinjenim Država vodi protiv Irana. "Zračne snage pokrenule su niz napada velikih razmjera na infrastrukturu koja pripada iranskom terorističkom režimu u Teheranu", navodi se u priopćenju vojske. Novinska agencija Tasnim izvijestila je da su "američki i izraelski borbeni zrakoplovi" pogodili središnji Teheran. "Značajna šteta zabilježena je na kućama u susjedstvu" u blizini kultnog trga Engelab, izvijestio je Tasnim. Navodno je došlo i do udara na zračnu luku Mehrabad u Teheranu...

NAJVIŠI NEBODER U HRVATSKOJ

Suluda snimka iz Splita: Htio je sletjeti na krov druge zgrade

SPLIT Čovjek je u utorak s padobranom skočio s Dalmatia Towera. Nakon što je čovjek sletio na parkirani Smart, samo ga je obrisao rukom i otišao. Nije uspio sletjeti na drugu zgradu pa je morao na automobil. Netko mu je viknuo iz zgrade nešto tipa 'hej' pa je dignuo kratko pogled, ispričao nam je čitatelj. Kako kaže, nedugo poslije toga, skakač i čovjek u pratnji počeli su trčati

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svijetu prijeti rast cijene nafte i plina zbog sukoba s Iranom

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Žestoki sukob Irana s Izraelom i SAD-om ušao je u treći dan, svijetu prijeti rast cijene nafte i plina, o svemu se oglasio i Milanović, u Varaždinu počinje suđenje Srđanu Mlađanu, prvih 800 ročnika kreće s obukom...

SUKOB NA BLISKOM ISTOKU

VIDEO Poslušajte cijeli Trumpov govor o Iranu: 'Upozorili smo ih, ali oni nisu htjeli slušati'

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se iz Bijele kuće o sukobu s Iranom. "Iranski raketni program namijenjen je za zaštitu razvoja nuklearnog oružja. Iranski režim s nuklearnim oružjem i raketama bio bi nepodnošljiv Bliskom istoku, ali i SAD-u", smatra Trump.

SLATKI GLUMCI

VIDEO Zaboravite Oscare. Psećim zvijezdama iz filmova dodijelili nagrade: Vau, vau!

LONDON - Nagrade Fido, koje se dodjeljuju po 20. put, slave najbolje pseće glumačke izvedbe u filmovima kroz niz različitih kategorija. Među onima koji su došli preuzeti nagrade bili su Rosie, springer španijelica koja je glumila u filmu 'I Swear', Toad, Jack Russell terijer iz filma 'Hamnet', te Rosie, rotvajlerica iz filma 'Pillion'. Nagradu 'Comedy Canine' osvojio je Merv, oštrodlaki terijer koji glumi u istoimenom filmu. Završna nagrada, 'Best in World', pripala je Dixie, američkom buldogu, za njezinu ulogu u filmu 'Dragonfly', u kojem je glumila uz glumicu Brendu Blethyn. Nagrade Fido utemeljio je filmski novinar Toby Rose, smatrajući da, budući da glumci imaju brojne svečane dodjele nagrada, i psi iz filmskog svijeta zaslužuju vlastito priznanje.

