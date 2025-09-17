NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Ogorčeni umirovljenici, njih će najviše pogoditi poskupljenja
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Odlukom Vlade stižu poskupljenja, a posebno su ogorčeni umirovljenici. Policija utvrdila da je sin raskomadao oca i godinama primao njegovu penziju. Kraljevski doček za Trumpa. Završena druga scena HNK-a u Zagrebu.