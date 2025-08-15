Obavijesti

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Oko 50.000 hodočasnika bilo je u Sinju na Velikoj Gospi

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Tisuće katoličkih vjernika obilježilo je blagdan Velike Gospe, u Sinju je bilo 50.000 vjernika. Užas na ulicama Srbije, brutalno nasilje diljem zemlje. U Kutini u rijeci pronađeno tijelo dječaka. Sastanak Putina i Trumpa na Aljasci...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Oko 50.000 hodočasnika bilo je u Sinju na Velikoj Gospi 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Oko 50.000 hodočasnika bilo je u Sinju na Velikoj Gospi | Video: 24sata/Video
SJAJNA ATMOSFERA

VIDEO Navijači Hajduka u velikom broju stigli u Tiranu! Pogledajte vatrenu atmosferu

TIRANA - Nakon pobjede na Poljudu protiv Dinamo Cityja (2-1), Hajduk će večeras u Tirani pokušati obraniti prednost i plasirati se u play-off Konferencijske lige. Splićani će u Albaniji imati veliku podršku svojih navijača, došlo ih je oko 2000 tisuće u Tiranu, a kakvu čudesnu atmosferu su stvorili uoči utakmice u jednom kafiću, možete pogledati u priloženom videozapisu

Zagrijavanje Hajdukovih navijača pred utakmicu 00:54
Zagrijavanje Hajdukovih navijača pred utakmicu | Video: čitatelji
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Mario (94) još uvijek radi. On je 4. generacija ribara u obitelji

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: S devedeset i jednom godinom Mario Ipša iz Funtane u Istri još uvijek radi. iako je po sili zakona s navršene 52. godine morao je u mirovinu. Za smrt bebe kod Ploča osumnjičena je majka (28). Ravnateljica tvrdi kako djelatnici hitne ne žele benificirani radni staž. Oni se baš za to bore. Nedostaje zaliha krvi, a najviše nula pozitivne. Zavod za transfuzijsku medicinu poziva građane na darivanje krv...

Gledajte '240 sekundi' 24sata 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
PERZEIDI OBASJALI NEBO

VIDEO Suze svetog Lovre sinoć su priredile nebeski spektakl

Pod vedrim ljetnim nebom, sinoć su mnogi podignuli pogled prema zvijezdama kako bi svjedočili 'Suzama svetog Lovre', meteorskom roju Perzeida. U najsjajnijem trenutku nebeskog spektakla, nebo su presijecali brzi bljeskovi svjetlosti, ostavljajući za sobom kratkotrajne tragove. Ovaj prirodni fenomen, koji svoj naziv duguje blagdanu svetog Lovre, i ove je godine privukao brojne zaljubljenike u astronomiju

Zagreb: Suze svetog Lovre 00:28
Zagreb: Suze svetog Lovre | Video: 24sata/Mia Slafhauzer/Pixsell
NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Posljednja pjesma Gabi Novak, Đakovo ide na nove izbore...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Nije uspio ni treći pokušaj konstituiranja đakovačkog Gradskog vijeća, HDZ-u nedostajale dvije ruke za većinu. Udruge veterana zabrinute zbog veličanja HOS-a. U teškom sudaru kod Rugvice poginuo muškarac, ozlijeđeno pet ljudi. Stanari zabrinuti zbog urušavanja na Trešnjevci. Pet stranih radnica stiglo raditi u domu, poslodavka zadržavala plaće, zaključavala ih, uzela im dokumente... Posljednja pjesma Gabi Novak. Dinamo nastavlja demokratizaciju...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Posljednja pjesma Gabi Novak, Đakovo ide na nove izbore... 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Posljednja pjesma Gabi Novak, Đakovo ide na nove izbore... | Video: 24sata/Video
ZASTOJ NAKON NESREĆE

VIDEO Pogledajte kaos na A3 nakon stravičnog sudara! Vozi se u koloni od 10 kilometara

Nakon očevida prometne nesreće na A3 od 13:15 otvorena je dionica između čvorova Zagreb istok i Ivanić Grad u smjeru Bregane. Kolona između Križa i Ivanić Grada u smjeru Bregane duga je 10 kilometara

Kolona na autocesti 00:27
Kolona na autocesti | Video: čitatelj/24sata

