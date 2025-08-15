Gledajte '240 sekundi' 24sata! Oko 50.000 hodočasnika bilo je u Sinju na Velikoj Gospi

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Mario (94) još uvijek radi. On je 4. generacija ribara u obitelji Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: S devedeset i jednom godinom Mario Ipša iz Funtane u Istri još uvijek radi. iako je po sili zakona s navršene 52. godine morao je u mirovinu. Za smrt bebe kod Ploča osumnjičena je majka (28). Ravnateljica tvrdi kako djelatnici hitne ne žele benificirani radni staž. Oni se baš za to bore. Nedostaje zaliha krvi, a najviše nula pozitivne. Zavod za transfuzijsku medicinu poziva građane na darivanje krv...

