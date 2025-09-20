Gledajte '240 sekundi' 24sata: Opsadno stanje u Slavoniji. Čak 11.600 svinja pobit će radi kuge

U PRATNJI POLICIJE

VIDEO Pogledajte dolazak Dinamovih igrača na Poljud SPLIT - Igrači Dinama klupskim su autobusom stigli na Poljud uoči prvog derbija ove sezone protiv Hajduka. Utakmica počinje u 17 sati, a momčadi su nakon šest odigranih kola potpuno izjednačene bodovnim učinkom. Na splitskoj ljepotici goste očekuje vatrena atmosfera, a navijači su ulaznice za derbi rasprodali u jednom danu. Ipak, na gostujućoj tribini imat će podršku i vlastitih navijača koji su oko 14 sati stigli na izlaz Dugopolje, gdje ih je preuzela policija i pod svojom pratnjom uvela na stadion.

