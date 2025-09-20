Obavijesti

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Opsadno stanje u Slavoniji. Čak 11.600 svinja pobit će radi kuge

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Tuga u Križevcima, Matija izgubio suprugu u naletu pijanog vozača na Viru. Sin mu je ostao invalid, ozlijeđeno je bilo još dvoje njihove djece. Opsadno stanje u Slavoniji, zbog afričke svinjske kuge pobit će 11.600 svinja. Zadar nema svog neonatologa. Godišnjica bitke za Vukovar. Prosvjed protiv stranih radnika u Hrvatskoj. Vučić organizirao vojnu paradu.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Opsadno stanje u Slavoniji. Čak 11.600 svinja pobit će radi kuge 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Opsadno stanje u Slavoniji. Čak 11.600 svinja pobit će radi kuge | Video: 24sata/Video
'BILI' ISPRAĆENI ZVIŽDUCIMA

VIDEO Hajdukovci opet ostali na centru, nisu otišli kod Torcide. Žestoko slavlje dinamovaca

HAJDUK - DINAMO 0-2 Splićani su izgubili prvi ovosezonski 'vječni derbi' nakon kojeg su 'modri' preuzeli vrh HNL-a. Igrači Hajduka nisu otišli pod Torcidu, koja ih je zasula bakljama nakon pobjede protiv Slavena u 3. kolu. S jedne strane oprez, s druge veliko slavlje. Zato su dinamovci pošteno proslavili sa svojim navijačima

Slavlje Dinama na Poljudu 01:07
Slavlje Dinama na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata
PROJEKTILI U MREŽI

VIDEO Pogledajte senzacionalne golove Hoxhe i Bakrara kojima su srušili Hajduk na Poljudu

HAJDUK - DINAMO 0-2 ‘Modri’ su se odvojili na tablici od ‘bilih’ na +3. Sredinom prvog dijela Beljo je imao veliku priliku, ali mu je Ivušić maestralno obranio udarac. U 44. minuti Hoxha je na centru primio loptu, sjurio se prema golu i preciznim udarcem matirao Ivušića. U 80. minuti konačni rezultat postavio je Bakrar spektakularnim golom kojim je probio mrežu ispod sjeverne tribine.

Hajduk - Dinamo 0-2 (golovi) 01:08
Hajduk - Dinamo 0-2 (golovi) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
U PRATNJI POLICIJE

VIDEO Pogledajte dolazak Dinamovih igrača na Poljud

SPLIT - Igrači Dinama klupskim su autobusom stigli na Poljud uoči prvog derbija ove sezone protiv Hajduka. Utakmica počinje u 17 sati, a momčadi su nakon šest odigranih kola potpuno izjednačene bodovnim učinkom. Na splitskoj ljepotici goste očekuje vatrena atmosfera, a navijači su ulaznice za derbi rasprodali u jednom danu. Ipak, na gostujućoj tribini imat će podršku i vlastitih navijača koji su oko 14 sati stigli na izlaz Dugopolje, gdje ih je preuzela policija i pod svojom pratnjom uvela na stadion.

Igrači Dinama krenuli prema stadionu 01:41
Igrači Dinama krenuli prema stadionu | Video: Tomislav Gabelić/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Odgođeno suđenje minstrima

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Odgođeno suđenje četvorici ministara, maloljetničke bande divljaju, raste broj oboljelih od korone, Pripuz želi graditi 'zeleni grad', prisegnuo rekordan broj policajki...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Odgođeno suđenje minstrima 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Odgođeno suđenje minstrima | Video: 24sata/Video
VESELJE NA ULICAMA

VIDEO Spektakularne scene iz Splita uoči derbija s Dinamom: Pogledajte veliki karusel vozila

SPLIT - U petak u 19:10 sati s Lovrinca je krenuo tradicionalni karusel kojeg je dan uoči velikog derbija protiv Dinama organizirala Torcida. Prema izjavama svjedoka, koloni automobila i motora prolazila je oko pet minuta, a konvoj vozila uputio se prema centru grada, uz nezaobilazne navijačke pjesme, zastave i baklje.

Spit: Karusel Torcide uoči utakmice Hajduka i Dinama 04:07
Spit: Karusel Torcide uoči utakmice Hajduka i Dinama | Video: 24sata/Ivo Čagalj/Pixsell

