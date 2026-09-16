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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Otpad u Gospiću u četvrtak tema u Europskom parlamentu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: Jedna je osoba poginula, a jedna ozlijeđena u stravičnom sudaru na zagrebačkoj obilaznici. Bijeli Peugeot jurio je velikom brzinom u suprotnom smjeru, a u idućem trenutku dolazi do silovitog udara u automobil koji je vozio svojim trakom. Nakon toga je naletio na tegljač. Interventna policija na sud dovela 24-godišnjeg Duju. U narkoseansi ubio mladića i ranio djevojku u apartmanu u Šibeniku. O otpadu u Gospiću sutra raspravlja europski parlament u Strasbourgu.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata/Video
DOBIO 25 GODINA

VIDEO Šok i suze u Prištini nakon presude Hachiju

Sud za ratne zločine na Kosovu u Haagu, koji djeluje uz podršku Europske unije, proglasio je ove srijede bivšeg predsjednika Kosova Hashima Thacija krivim po četiri točke optužnice za ratne zločine počinjene tijekom rata za neovisnost od Srbije i osudilo ga na 25 godina zatvora. Thaci (58), koji je podnio ostavku na dužnost prije skoro šest godina kako bi se suočio s optužbama, osuđen je pred Sudskim vijećem Specijaliziranih vijeća Kosova za ubojstvo, mučenje, okrutno postupanje i proizvoljno lišavanje slobode. Obučen u odijelo i s kravatom, Thaci je stajao mirno dok je predsjedavajući sudac Charles Smith izricao presudu.

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Priština VIDEO
Priština | Video: 24sata/Reuters
U SMJERU LIPOVCA

Prva snimka s mjesta nesreće na A3: Zatvorili su autocestu. Isključuju sve na čvoru Kosnica

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok (38+850km most Sava ) u smjeru Lipovca prekinut je promet. Vozila se isključuju na čvoru Kosnica i Slavonskom avenijom preusmjeravaju na obilazak do čvora Zagreb istok gdje se ponovno uključuju na autocestu u željenom smjeru (A3 -->smjer Lipovac ili A4 -->smjer Goričan). Kolona je 5 km - priopćio je HAK.

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Teška prometna nesreća dogodila se na A3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok VIDEO
Teška prometna nesreća dogodila se na A3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Krvava narkoseansa u Šibeniku

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: Krvava narkoseansa u Šibeniku, dijete (3) teško stradalo u požaru stana u Zadru, otpad u Lici glavna tema saborskog aktualca, SDP-ovka u autu s pijanim slovenskim političarem, otkrili čak devet vrsta čovječjih ribica...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Krvava narkoseansa u Šibeniku VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Krvava narkoseansa u Šibeniku | Video: 24sata Video
NEVJEROJATNE SCENE

EKSKLUZIVNI VIDEO Vušković dobio doček za pamćenje! Čak 7500 navijača mu je skandiralo

HAMBURG - Hrvatski nogometaš Mario Vušković (24) u utorak se konačno vratio treninzima, a HSV mu je pružao nevjerojatan doček. Tim je povodom trening prve momčadi prebačen na Volksparkstadion, a klub je otvorio i sjevernu tribinu koju je napunilo čak 7500 navijača koji su zapljeskali hrvatskom nogometašu i pokazali mu kako nisu zaboravili na njega tijekom četverogodišnje suspenzije.

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Navijači HSV-a zapljeskali Mariju Vuškoviću nakon povratka treninzima VIDEO
Navijači HSV-a zapljeskali Mariju Vuškoviću nakon povratka treninzima | Video: 24sata/privatna arhiva
KAKVA INOVACIJA

VIDEO Prvi u Hrvatskoj isprobali smo Terminator mobitel: Ovako radi novi Honor Robot Phone

Na probu nam je stigao prvi HONOR Robot Phone, koji je nedavno predstavljen u Kini. Spojili su mobitel i akcijsku kameru, pa ima motorizirani 4-DoF gimbal koji pomiče sustav kamera i može vas pratiti. Tu su glavna kamera od 200 MP, 200 MP periskopska telefoto kamera i 50 MP ultraširoka kamera. Pokreće ga Snapdragon 8 Elite Gen 5, ima bateriju od 7060 mAh i punjenje od 120 W. U Kini cijena kreće od oko 1283 eura. Uskoro donosimo prve dojmove.

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Honor Robot Phone VIDEO
Honor Robot Phone | Video: Ivan Hruškovec/24sata

OSTALO

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