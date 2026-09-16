Gledajte '240 sekundi' 24sata: Otpad u Gospiću u četvrtak tema u Europskom parlamentu

DOBIO 25 GODINA

VIDEO Šok i suze u Prištini nakon presude Hachiju Sud za ratne zločine na Kosovu u Haagu, koji djeluje uz podršku Europske unije, proglasio je ove srijede bivšeg predsjednika Kosova Hashima Thacija krivim po četiri točke optužnice za ratne zločine počinjene tijekom rata za neovisnost od Srbije i osudilo ga na 25 godina zatvora. Thaci (58), koji je podnio ostavku na dužnost prije skoro šest godina kako bi se suočio s optužbama, osuđen je pred Sudskim vijećem Specijaliziranih vijeća Kosova za ubojstvo, mučenje, okrutno postupanje i proizvoljno lišavanje slobode. Obučen u odijelo i s kravatom, Thaci je stajao mirno dok je predsjedavajući sudac Charles Smith izricao presudu.

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