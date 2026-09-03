Gledajte '240 sekundi 24sata'! Ovo su ljudi iz inicijative 'Gospić je naš dom': Pčelar, časnik...

INTERVENCIJA U UTORAK

VIDEO Pogledajte snimku s kamere vatrogasca: Borili se s buktinjom u centru Zagreba... U utorak poslijepodne izbio je požar u stanu na drugom katu u centru Zagreba, u Mesničkoj ulici. I Frankopanska ulica bila je puna dima, vatrogasci su brzo dojurili na lokaciji i izborili se s buktinjom. Sad se pojavila i dramatična snimka iz opožarenog stana. Unatoč nadljudskoj borbi zagrebačkih vatrogasaca, prvo da pronađu psa u dimu i zapaljenom stanu, a potom ga iznesu i daju mu kisik, on je uginuo...

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