NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi 24sata'! Ovo su ljudi iz inicijative 'Gospić je naš dom': Pčelar, časnik...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u „240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: Ovo su ljudi koji stoje inicijative 'Gospić je naš dom', akcija policije BiH oko ilegalnih migranata, umjetnik žicom ogradio uvalu na Visu, Hrvatska treba plan za helikoptere, orači u Baranji...