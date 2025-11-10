NAJVAŽNIJE VIJESTI
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Panika zbog bika u Gračacu, Kovačević ostaje trener Dinama!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Bik od 900 kg sije teror u Gračacu! Ljudi su u strahu. Zadarska policija od lipnja do studenog pet puta izlazila na teren! Otkriven uzrok teške prometne kod Selnica. Novi zatvorski život Gabrijele Žalac. Otkazana književna večer Srba u Vukovaru. Sarkozy pušten na slobodu nakon tri tjedna u zatvoru. Kaos kod Velike Kladuše nakon sudara. Kovačević ostaje na klupi Dinama.