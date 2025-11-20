NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pobjeda u Zagorju: Sporne elektrane su ipak nezakonite!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Da su dozvole za solarne elektrane u Pregradi na osnovi kojih je pokrenuto izvlaštenje zemljišta protuzakonite utvrdilo je ministarstvo graditeljstva, a do toga je došlo nakon pisanja 24sata. Maloljetnik uhićen zbog požara u Vjesniku. 30 proizvoda dodano na listu onih s ograničenim cijenama- među njima čaj, kašice i smrznute lignje. Tek 1. ožujka 2027. kreće novi sustav naplate cestarine...