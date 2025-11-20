Gledajte '240 sekundi' 24sata: Pobjeda u Zagorju: Sporne elektrane su ipak nezakonite!

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skupnu mladih ispitala policija, bili su u Vjesniku prije požara?! Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Skupina mladih na obavijesnim razgovorima u zagrebačkoj policiji zbog potencijalne veze s uzrokovanjem požara u neboderu Vjesnika, doznaju 24sata. I do 600 eura božićnice dobit će umirovljrenici u Umagu, doznali smo i kako je u ostatku Hrvatske. Počelo suđenje za smrt 63 ljudi u požaru diska u Kočanima u Sjevernoj Makedoniji, optuženo 35 ljudi. Američki Kongres gotovo jednoglasno je glasao za objavu dosjea o predatoru Epsteinu, a odluku sada još mora odobriti Trump. Istražili smo, evo gdje su danas uhićeni Beroš, Roić i Rotim. Rafel je požurio na svijet pa je stigao par dana ranije, mama Sanja rodila je u vozilu Hitne.

