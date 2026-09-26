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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Policajac heroj skočio u rijeku Kupu i spasio pet migranata...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić:Nakon što je proveo noć u pritvoru, Tomislav Horvatinčić u lisicama je doveden na ispitivanje u Općinsko kazneno državno odvjetništva. Odgovorio je na sva pitanja istražitelja. Horvatinčić je uhićen jer je unatoč sudskoj zabrani vozio terenac po Zagrebu. Njegov odvjetnik potvrdio je da mu je u srpnju regularno izdana važeća vozačka dozvola. Kako je moguće da je Horvatinčić dobio vozačku unatoč sudskoj zabrani, ministar Božinović kazao je kako zabrana upravljanja nije jednaka oduzimanju vozačke dozvole. U Kupi se utopilo petero migranata, većina su bili Afganistanci. Petoricu je skokom u rijeku uz pomoć kolega i građana spasio policajac iz Delnica... Stranka Drito najavila je pokretanje referenduma o zaustavljanju odabranog idejnog rješenja izgradnje novog stadiona u Maksimiru.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
NAVIJAČKA EUFORIJA

VIDEO Ni Uefina kazna neće spriječiti Hrvate: Pogledajte okupljanje pred dvoboj u Pragu

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Pragu očekuje prva utakmica Lige nacija protiv Češke. 'Vatreni' na tribinama Fortuna Arene neće imati podršku navijača zbog Uefine kazne koja se odnosi na jednu gostujuću utakmicu bez prisutnosti hrvatskih navijača, a to je upravo ova. Međutim, ni Uefina kazna ne sprječava hrvatske navijače da se okupe na ulicama glavnog češkog grada. Uz stihove pjesme 'Viva Croatia' počela je navijačka euforija

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Navijači uoči utakmice VIDEO
Navijači uoči utakmice | Video: Mi Hrvati
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Tomislavu Horvatinčiću prijeti do dvije godine zatvora...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Tomislav Horvatinčić uhićen je jer je kršio sudsku zabranu upravljanja motornim vozilima. Prijeti mu do dvije godine zatvora. Povijest Horvatinčićeve bahatosti za volanom seže godinama unazad. Kristijan Aleksić, koji je u Drnišu ubio 19-godišnjeg Luku Milovca, osuđen je na maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. Čuvši presudu zadovoljno kimnuo glavom i smijuljio se. Slaven Bilić počinje novu avanturu na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. "Vatreni" novo izdanje Lige nacija otvaranju gostovanjem u Pragu.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
STRAVA

VIDEO Auto se prevnuo na krov u sudaru. Jedan je ozlijeđen

ZAGREB - Jedna osoba je ozlijeđena u sudaru dva osobna auta na Aleji Bologne, potvrdila nam je zagrebačka policija. Čitatelj 24sata poslao nam je snimku strašne nesreće. "Auto se prevrnuo na krov. Strašno", rekao nam je čitatelj. Očevid je u tijeku. Ozlijeđenoj osobi je liječnička pomoć pružena u bolnici.

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Prometna nesreća u Zagrebu VIDEO
Prometna nesreća u Zagrebu | Video: 24sata
NESTVARNO

JEZIVO Pogledajte kako je monstrum iz Drniša reagirao na čitanje presude za ubojstvo

Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog hladnokrvnog ubojstva maturanta Luke (19) u Drnišu u svibnju ove godine. Kriv je za sva tri kaznena djela za kojeg se tereti, i ukupno je dobio maksimalnu kaznu od 40 godina, a uračunava mu se i vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru. Oduzima mu se sve vatreno oružje i streljivo koje mu je nađeno Osim toga, mora obitelji ubijenog platiti odštetu od 50.000 eura te pritom nadoknaditi sve troškove od vještačenja, prijevoza žrtve, medicinskog vještačenja te obdukcije žrtve.

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Aleksiću 40 godina zatvora za ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu VIDEO
Aleksiću 40 godina zatvora za ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Otkrili dizajn novog Maksimira. Ipak, nisu baš svi zadovoljni...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Javnost je podijeljena nakon objave o novom maksimirskom stadionu koji će se graditi prema radu pobjednika međunarodnog natječaja talijanskog arhitektonskog studija VG13, ubojica Kristijan Aleksić na suđenju, novi detalji istrage otpada u Gospiću, zamjenik šefa Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša pozvan u Uskok, Studenac u blokadi, Mile Kekin za 24sata: Moja Ivana je najbolji suborac...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video

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