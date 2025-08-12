Gledajte '240 sekundi' 24sata: Posljednja pjesma Gabi Novak, Đakovo ide na nove izbore...

NAKON POBJEDE

VIDEO Evo kako su navijači na Poljudu ispratili hajdukovce... SPLIT - Hajduk je u drugom kolu HNL-a ostvario rutinsku pobjedu od 2-0 na Poljudu protiv nogometaša Gorice. Yassine Benrahou i Michele Šego bili su sigurni izvođači penala u slavlju 'bijelih' koji su bili oslabljeni za Marka Livaju i Antu Rebića, koji nisu mogli nastupiti na utakmici zbog suspenzija. Na utakmici je bilo 25302 gledatelja, a u videosnimci možete pogledati kako su navijači pozdravili hajdukovce nakon tri boda.

