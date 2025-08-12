Gledajte '240 sekundi' 24sata: Posljednja pjesma Gabi Novak, Đakovo ide na nove izbore...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Nije uspio ni treći pokušaj konstituiranja đakovačkog Gradskog vijeća, HDZ-u nedostajale dvije ruke za većinu. Udruge veterana zabrinute zbog veličanja HOS-a. U teškom sudaru kod Rugvice poginuo muškarac, ozlijeđeno pet ljudi. Stanari zabrinuti zbog urušavanja na Trešnjevci. Pet stranih radnica stiglo raditi u domu, poslodavka zadržavala plaće, zaključavala ih, uzela im dokumente... Posljednja pjesma Gabi Novak. Dinamo nastavlja demokratizaciju...