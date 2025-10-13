NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Potresne ispovijesti prevarenih branitelja u 'aferi jagode'
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Ispovijesti prevarenih branitelja u 'aferi jagode'. Hamas pustio taoce, a Izralel pušta oko 2000 Palestinaca. Pacijent u Virovitici ozlijedio sebe i liječnika, udruge upozorile na učestalo nasilje. Dva radnika poginula u padu zida u Bjelovaru.