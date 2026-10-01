Gledajte '240 sekundi 24sata': Prijeti im 40 godina, potvrdili optužnice za užas u Markuševcu

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Tomašević oštro o štrajku i hoće li radnicima to biti plaćeno... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Radnici ZET-a i Holdinga su se vratili na poslove nakon što im je tako naredio Županijski sud u Zagrebu koji je njihov štrajk proglasio nezakonitima, muškarac u Petrinji je s tri ručne bombe ušetao u dvorište policije i prijetio, vreće iz Gospića nisu još krenule prema cementarama kako je najavio Fond...

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