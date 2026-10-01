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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Prijeti im 40 godina, potvrdili optužnice za užas u Markuševcu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv Matije Mašale, Andreja Bajca i Frana Radinovića za brutalno ubojstvo para u Markuševcu. Vlada do kraja mjeseca treba definirati vrijednost godine staža za izračun trajnog dodatka za umirovljenike. Promet u Zagrebu se normalizirao. Nova otkrića oko otpada u Gospiću. Bliži se sezona gripe, cijepite se na vrijeme.

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Prijeti im 40 godina, potvrdili optužnice za užas u Markuševcu VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Prijeti im 40 godina, potvrdili optužnice za užas u Markuševcu | Video: 24sata/Video
SIMPATIČAN UPAD

VIDEO Dlakavi uljez je upao na hrvačko prvenstvo u Koprivnici: 'Provjerio sve i dobio dozvolu'

KOPRIVNICA - Na Prvenstvu Balkana u Koprivnici neočekivan gost na strunjači usred meča, graničarski škotski ovčar. Nazvali su ga Pasko Dogić. "Provjerio je podlogu i dvoranu i zaslužio akreditaciju. Dobrodošao u tim, Pasko", napisali su organizatori na društvenim mrežama.

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Pas utrčao tijekom hrvanja VIDEO
Pas utrčao tijekom hrvanja | Video: 24sata/Instagram
HONG KONG

VIDEO Skoro 400.000 ljudi gledalo nevjerojatan vatromet

Ljudi su u Hong Kongu uživali u spektakularnom vatrometu kojim je obilježena 77. obljetnica osnutka Narodne Republike Kine. Tijekom otprilike 23-minutnog spektakla iznad Viktorijine luke ispaljeno je više od 30.000 pirotehničkih projektila.

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Vatromet u Kini VIDEO
Vatromet u Kini | Video: 24sata/Reuters
IZ UKRAJINE DO ORBITE

VIDEO Astronauti poletjeli na ISS na misiju od šest mjeseci, ponio i predmet star 100 godina

SpaceX je danas lansirao misiju prema ISS-u, a u kapsuli Dragon su NASA-ini astronauti Jessica Watkins i Luke Delaney, Kanađanin Joshua Kutryk te ruski kozmonaut Sergej Teterjatnikov. Kutryk je na put prema Međunarodnoj svemirskoj postaji ponio i neobičnu obiteljsku uspomenu – džepni sat star više od 100 godina. Sat je njegov pradjed donio iz Ukrajine u Kanadu, a sada je prvi put otputovao u svemir. Posada će na ISS-u provesti oko šest mjeseci.

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Astronauti lansirani SpaceX raketom VIDEO
Astronauti lansirani SpaceX raketom | Video: 24sata/Reuters
PORUKA GRADONAČELNIKA

VIDEO Tomašević dan nakon štrajka: 'Ožiljci ostaju svima'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ujutro je poslao poruku nakon što je u srijedu završio štrajk radnika ZET-a i Holdinga. "Neću govoriti ovdje jezikom pobjednika ili gubitnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima", poručio je.

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Neću govoriti jezikom pobjednika i poraženih, objavio je Tomašević na društvenim mrežama VIDEO
Neću govoriti jezikom pobjednika i poraženih, objavio je Tomašević na društvenim mrežama | Video: TikTok
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Tomašević oštro o štrajku i hoće li radnicima to biti plaćeno...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Radnici ZET-a i Holdinga su se vratili na poslove nakon što im je tako naredio Županijski sud u Zagrebu koji je njihov štrajk proglasio nezakonitima, muškarac u Petrinji je s tri ručne bombe ušetao u dvorište policije i prijetio, vreće iz Gospića nisu još krenule prema cementarama kako je najavio Fond...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Tomašević oštro o štrajku i hoće li radnicima to biti plaćeno... VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Tomašević oštro o štrajku i hoće li radnicima to biti plaćeno... | Video: 24sata/Video

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