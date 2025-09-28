Obavijesti

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Prosvjed roditelja u Dubravi, tragedija na svadbi u Šibeniku...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak:U Šibeniku je stric mladoženje oko 19 sati ispalio signalnu raketu ispred crkve i pogodio rođakinju u vrat, koja je preminula unatoč sat vremena borbe za život u šibenskoj bolnici. U Rakovcu roditelji prosvjedovali ispred osnovne škole zbog nasilja skupine maloljetnika nad njihovom djecom. Više od milijun umirovljenika u prosincu će dobiti trinaestu mirovinu. Ante Sanader se nakon trinaest godina povlači s čela splitskog HDZ-a, a zamijenit će ga Ante Mihanović...

Gledajte 240 sekundi 24sata 03:59
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata Video
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Pogledajte Jakupovićev prvijenac u novoj sezoni koji je Osječanima donio pobjedu

GORICA - OSIJEK 0-1 ‘Bijelo-plavi’ su u Velikoj Gorici stigli do druge ovosezonske pobjede u HNL-u. Momčad Simona Rožmana u prošlom je kolu imala sve u svojim rukama protiv Istre, ali je u samoj završnici pokleknula i izgubila preokretom. Nakon toga Slovenac je izravno prozvao igrače, a ovoga puta ga nisu razočarali. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 35. minuti kada je Arnel Jakupović nakon sjajne kombinacije postigao prvi ovosezonski gol u HNL-u.

Gorica - Osijek 00:32
Gorica - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SLAVLJE 'BILIH'

VIDEO Igrači Hajduka s centra pozdravili sjevernu tribinu. Orio se pljesak nakon važne pobjede

HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-0 Momčad Gonzala Garcije uspjela je ostvariti nova tri boda protiv Lokomotive. Mučili su se "bili" tijekom cijelog susreta, ali su na kraju ipak razveselili svoje navijače. Pobjeda ima gorak okus jer se ozlijedio Marko Livaja. Nakon utakmice igrači su pozdravili Torcidu s centra igrališta, a stadionom je krenuo pljesak odobravanja

Igrači Hajduka s Torcidom 00:32
Igrači Hajduka s Torcidom | Video: Tomislav Gabelić/24sata
GOLOVI S UTAKMICE

VIDEO Pogledajte dvojbeni gol Rebića o kojem bruji Hrvatska

HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-0 'Bili' su u 8. kolu HNL-a pobijedili Lokose i privremeno se poravnali s Dinamom na vrhu. Strijelci su bili Ante Rebić, koji je dao prvijenac za Hajduk, i Anthony Kalik, koji je riješio posao na Poljudu. Kod prvog gola upitna je pozicija asistenta Marka Livaja, VAR soba povukla je linije u krivoj situaciji na Rebića koji sasvim sigurno nije bio u zaleđu

Hajduk - Lokomotiva 00:52
Hajduk - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
OZLJEDA KAPETANA 'BILIH'

VIDEO Ekskluzivno: Livaja šepa do fizioterapeuta na Poljudu, pogledajte u kakvom je stanju

Kapetan Hajduka ozlijedio je zadnju ložu protiv Lokomotive, nije igrao drugo poluvrijeme. Nakon utakmice zaputio se u sobu za fizioterapeute na Poljudu. Stigao je iz smjera Hajdukove svlačionice, prošetao do prostorije u kojoj se nalaze fizioterapeuti, a brzo ga je slijedio jedan od njih. Za pretpostaviti je kako bi već sada odradili prvi pregled i konzultacije, no tek će magnetna rezonanca uistinu utvrditi kolika je ozbiljnost ozljede

Livaja šepa do fizioterapeuta na Poljudu, pogledajte u kakvom je stanju 00:07
Livaja šepa do fizioterapeuta na Poljudu, pogledajte u kakvom je stanju | Video: Tomislav Gabelić/24sata
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Mađari optužuju Hrvatsku jer žele skrenuti pozornost sa sebe

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: Odnosi Mađarske i Hrvatske postali su sve zategnutiji. Mađari optužuju za ratno profiterstvo, a Plenković je poručio da je mađarski ministar izrazito bezobrazan. Ministarstvo okoliša i zelene tranzicije izdalo je rješenje za odstrel divljih svinja u Kopačkom ritu zbog afričke svinjske kuge. Na zagrebačkom glavnom trgu održan je performans u znak sjećanja na devet ubijenih žena u 2024. godini. Procurio je novi američki plan za Gazu koji ne predviđa raseljavanje Palestinaca...

Gledajte 240 sekundi 24sata 03:59
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata Video

