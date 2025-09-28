Gledajte '240 sekundi' 24sata: Prosvjed roditelja u Dubravi, tragedija na svadbi u Šibeniku...

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Mađari optužuju Hrvatsku jer žele skrenuti pozornost sa sebe Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: Odnosi Mađarske i Hrvatske postali su sve zategnutiji. Mađari optužuju za ratno profiterstvo, a Plenković je poručio da je mađarski ministar izrazito bezobrazan. Ministarstvo okoliša i zelene tranzicije izdalo je rješenje za odstrel divljih svinja u Kopačkom ritu zbog afričke svinjske kuge. Na zagrebačkom glavnom trgu održan je performans u znak sjećanja na devet ubijenih žena u 2024. godini. Procurio je novi američki plan za Gazu koji ne predviđa raseljavanje Palestinaca...

