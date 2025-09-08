Obavijesti

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Prvi dan škole, na nastavu je otišlo čak 36.000 prvašića

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Školsko zvono oglasilo se za 444.500 učenika, među kojima je 36.000 prvašića.a među njima i tri para blizanaca u Osnovnoj školi Domašinec: Kaja i Mila Katančić, David i Gabrijel Peršak te Matej i Mihael Mezga. Nema više hladnog piva iz dućana i kioska-ministarstvo gospodarstva mijenja zakon o trgovini čime će prodaja rashlađenih pića biti ograničena. Hrvatski sabor jesenje zasjedanje počinje aktualnim prijepodnevom 15. rujna te će raditi do 31 listopada-najavio je Gordan Jandroković- rekao je i da će prvog radnog tjedna zastupnici raditi čak od od ponedjeljka do petka...

NETIPIČNA KUPOVINA

VIDEO U Zagrebu čekali satima kako bi kupili misteriozni paket

ZAGREB Ljudi su čak tri sata čekali u redu kako bi kupili 'izgubljene' pakete u Avenue mallu. Naime, kupci će od danas do subote moći kupiti čak 10 tona izgubljenih paketa s misterioznim sadržajem. Paketi se prodaju po težini po vrlo povoljnim cijenama, a postoje dvije kategorije, standard i premium. Za standard pakete kupci trebaju izdvojiti 1,90 eura za 100 grama, dok je cijena premium paketa 2,79 eura za 100 grama. Zainteresirani kupci imaju 10 minuta da odaberu koliko kilograma i paketa žele, no ne smiju ih otvarati prije kupovine.

DOLAZI U ZAGREB

Tko je Steve Aoki? Baca torte na nastupima, ima svoju liniju odjeće, investira u startupove

Popularni DJ Steve Aoki stiže u Zagreb na Fair Fest 12. rujna. Saznajte sve o popularnom DJ-u koji na nastupima baca torte na publiku
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata. Liječnici o radu u Hrvatskoj: 'Za mlade ovdje nema budućnosti'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Liječnice koje rade u Njemačkoj i Švicarskoj te liječnik koji se vratio iz Irske dijele svoja iskustva o radu u Hrvatskoj i inozemstvu. Tisuće Hrvata ostalo je bez novca zbog urušavanja piramidalne sheme. Papa Lav 14. proglasio je svetim Carla Acutisa, tinejdžera poznatog kao Božji influencer. Nova školska godina počinje, a oko 36 tisuća prvašića kreće u školu. Osobe s invaliditetom čekaju do 10 mjeseci na rješenje o inkluzivnom dodatku. Vinka Lakić, bez vozačkog ispita, spasila je 1991. godine pod kišom granata 19 žena, djece i staraca vozeći kamion koji je upalio njezin osmogodišnji sin.

TRAŽE IZNENAĐENJE

VIDEO Crnogorci odradili svoj trening, važan adut Prosinečkog upitan za susret s Hrvatskom

Reprezentacija Crne Gore je nakon Hrvatske odradila trening na Maksimiru uoči dvoboja s Hrvatskom. Robert Prosinečki je sve nadgledao, a otkrio je i da je Stefan Savić upitan za susret s "Vatrenima" te da će na treningu odlučiti hoće li igrati ili ne. Izbornik Crne Gore najavio je da će dati maksimum te da će pokušati iskoristiti slabosti Hrvatske, ako ih uoče

ZANIMLJIV DETALJ

VIDEO Dalić prije treninga čestitao Stanišiću, Luka Modrić gurnuo kroz noge Ćaleti-Caru

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening prije utakmice protiv Crne Gore na Maksimiru. Prije početka treninga izbornik je okupio sve igrače u krug i čestitao Stanišiću na prinovi. Nakon zagrijavanja igrači su krenuli igrati "ševu", a u jednoj od skupini je Modrić majstorijom gurnuo loptu kroz noge Ćaleta-Caru

