Gledajte '240 sekundi' 24sata! Prvi dan škole, na nastavu je otišlo čak 36.000 prvašića

Gledajte '240 sekundi' 24sata. Liječnici o radu u Hrvatskoj: 'Za mlade ovdje nema budućnosti' Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Liječnice koje rade u Njemačkoj i Švicarskoj te liječnik koji se vratio iz Irske dijele svoja iskustva o radu u Hrvatskoj i inozemstvu. Tisuće Hrvata ostalo je bez novca zbog urušavanja piramidalne sheme. Papa Lav 14. proglasio je svetim Carla Acutisa, tinejdžera poznatog kao Božji influencer. Nova školska godina počinje, a oko 36 tisuća prvašića kreće u školu. Osobe s invaliditetom čekaju do 10 mjeseci na rješenje o inkluzivnom dodatku. Vinka Lakić, bez vozačkog ispita, spasila je 1991. godine pod kišom granata 19 žena, djece i staraca vozeći kamion koji je upalio njezin osmogodišnji sin.

