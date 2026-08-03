NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Rekordna suša pogađa Europu, Dunav ugrožava i nuklearke...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Europa vapi za vodom: Suša gasi nuklearke, Dunav nikad niže. U Zagorju ubio dvoje djece, zapalio kuću pa ubio sebe. Jurčević rekorder je po kaznama u sabornici. Tko se ne bude držao strogih mjera za suzbijanje svinjske kuge, ostat će bez svinja. Konavle više nisu u prometnoj blokadi...