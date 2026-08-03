Gledajte '240 sekundi' 24sata: Rekordna suša pogađa Europu, Dunav ugrožava i nuklearke...

STANOVI NISU BILI U OPASNOSTI

VIDEO Vatrogasci lokalizirali požar kod Zadra: Izgorjelo je 12 hektara borove šume i raslinja ZADAR - Lokaliziran je požar koji je u ponedjeljak poslije 13 sati izbio u zadarskom gradskom naselju Novi Bokanjac, potvrdio je Hini županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Požar je lokaliziran oko 17.30 sati, požarište je pod nadzorom vatrogasaca koji kontroliraju rubne dijelove i dežurat će do daljnjega, a zračne snage više ne djeluju, kazao je Rudić. Izgorjelo je 12 hektara guste borove šume i niskog raslinja, stambeni i poslovni objekti nisu bili u opasnosti.

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