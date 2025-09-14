NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA Gledajte '240 sekundi' 24sata! Satnica za berbu mandarina u Neretvi 60 eura: Nema berača!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: Obitelji Kirin plaća porasla za 2400 eura, zastupnici se vraćaju u Sabor, bizarna nesreća u zagrebačkoj Dubravi, kreće berba mandarina u dolini Neretve - ali nema berača, dječak Ivan Čagalj (7) svako jutro prije škole muze susjedove krave...