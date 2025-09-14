NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Satnica za berbu mandarina u Neretvi 60 eura: Nema berača!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: Obitelji Kirin plaća porasla za 2400 eura, zastupnici se vraćaju u Sabor, bizarna nesreća u zagrebačkoj Dubravi, kreće berba mandarina u dolini Neretve - ali nema berača, dječak Ivan Čagalj (7) svako jutro prije škole muze susjedove krave...
VIDEO Nema stranca do Bosanca u Osijeku! Evo kako je Omerović utrpao hat-trick VukovarcimaOSIJEK - VUKOVAR 4-0 Luka Jelenić je načeo goste u slavonskom derbiju, a dokrajčio ih je Nail Omerović golom iz slobodnjaka pa još dva iz igre za prvu pobjedu "bijelo-plavih" u šestom kolu HNL-a. Hat-trick junak došao je u Slavoniju u kolovozu 2021.
VIDEO Pogledajte kako je Virgili Fernandez golom šokirao RijekuRIJEKA - LOKOMOTIVA 1-1 Bio je domaćin pred imperativom pobjede nakon lošeg starta prvenstva, ali nastavila se kriza Riječana. Poveli su domaći u 40. minuti kada je nakon kornera do prvijenca stigao Husić, ali za potpuni šok na Rujevici pobrinuo se Fernandez koji je praktički "iz ničega" zabio za izjednačenje i rezultat koji je ostao do kraja dvoboja
VIDEO U Samoborskom gorju naišli smo na kauboje: 'Idemo tako malo na konjima po brdu'Veselo je bilo danas u Samoborskom gorju. Naišli smo na kauboje koji su nas pozdravili na konjima uz ritam narodne muzike. - Ima nas iz Jastrebarskog, iz Slovenije... Ne znamo kamo idemo, ništa ne znamo. Ali volimo putovanje - našalili su se. Ova skupina entuzijasta jaše na vlastitim konjima iz hobija. Jedan je i stao na sedlo te mahao hrvatskom zastavom.
VIDEO Pogledajte kako su Varaždinci u osam minuta zabili dva Hajduku za veliku pobjedu!VARAŽDIN - HAJDUK 2-0 Varaždinci su u baroknom gradu pokazali zavidnu razinu igre i potpuno nadigrali Splićane. Za 1-0 je zabio Latković nakon sjajne kombinacije s Tavaresom, a kod drugog gola je loše reagirao Ivušić kojem je lopta upućena iz praktički mrtvog kuta uspjela kroz noge ući u mrežu
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Kod Samobora u borbi protiv raka: 'I to krampom i motikom'Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: Operacija NATO-a 'Istočni stražar', roditelji djevojčice (2) preminule od posljedica opeklina u Slavonskom Brodu - smiju na njezin pogreb, sud oduzeo 387 vozila, opraštaju se od Roberta Valdeca, Grmoja naciljao fotelju, protiv raka bore se krampom i motikom kod Samobora...
