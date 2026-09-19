Gledajte '240 sekundi' 24sata: SDP i Možemo idu u koaliciju, Livaković debitirao za Barcu!

ŠIRI SE POD NALETOM VJETRA

VIDEO Strašni prizori iz BiH: Vatra prijeti kućama, u gašenju pomažu i hrvatski kanaderi... BLIDINJE, BIH - Stravičan požar izbio je na području Borićevca na Blidinju. Pod naletom jakog vjetra vatra se brzo širi prema mjestu Masna Luka. Buktinja je zahvatila borovu šumu. U gašenju pomažu i kanaderi iz Hrvatske. Iako su kuće zasad obranjene, situacija ostaje neizvjesna jer se požar i dalje nije stavio pod kontrolu. Zbog približavanja požara kućama počela je i evakuacija ljudi. Pada kiša, ali zasad nije donijela značajnije olakšanje.

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