NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: SDP i Možemo idu u koaliciju, Livaković debitirao za Barcu!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Prosvjedi protiv megafarme pilića i spaljivanja otpada u Našicama. Pilot poginuo kod Vinkovaca. SDP i Možemo dogovorili koaliciju. Nakon 10 dana lokaliziran požar na Braču. HZZO financira imunizaciju beba protiv RSV-a. Livaković debitirao za Barcelonu nakon ozljede prvog vratara. Mračna strana realityja: produkcije traže kandidate spremne na kaos.