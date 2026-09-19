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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: SDP i Možemo idu u koaliciju, Livaković debitirao za Barcu!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Prosvjedi protiv megafarme pilića i spaljivanja otpada u Našicama. Pilot poginuo kod Vinkovaca. SDP i Možemo dogovorili koaliciju. Nakon 10 dana lokaliziran požar na Braču. HZZO financira imunizaciju beba protiv RSV-a. Livaković debitirao za Barcelonu nakon ozljede prvog vratara. Mračna strana realityja: produkcije traže kandidate spremne na kaos.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: SDP i Možemo idu u koaliciju, Livaković debitirao za Barcu! VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: SDP i Možemo idu u koaliciju, Livaković debitirao za Barcu! | Video: 24sata/Video
SAŽETAK VARAŽDIN - OSIJEK

VIDEO Pogledajte dva poništena gola u remiju u baroknom gradu

VARAŽDIN - OSIJEK 0-0 U Varaždinu se igrao dvoboj vrha HNL-a, a unatoč rezultatu 0-0, na utakmici je bilo dva gola. Najprije je u 42. minuti za vodstvo gostiju iz Osijeka zabio mladi Izak Ježić, ali nakon VAR provjere gol je poništen. Pred kraj utakmice zabio je Bukvić u 87., ali u zaleđu je bio Leon pa gol nije vrijedio

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Poništeni golovi na utakmici Varaždin - Osijek VIDEO
Poništeni golovi na utakmici Varaždin - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Gol sezone u HNL-u?! Pogledajte nevjerojatne škarice Marokanca u ludoj utakmici

RUDEŠ - SLAVEN BELUPO 2-2 U nevjerojatnoj utakmici na otvaranju osmog kola HNL-a vidjeli smo sve - spektakularan gol, crveni karton, preokrete i dramu. Rudeš je poveo fenomenalnim golom El Haddada, no potom je Stolnik zaradio crveni karton. Nestorovski je s dva gola u četiri minute donio preokret Slavenu, a Zebić je u drugoj minuti sudačke nadoknade zabio za remi.

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Golovi na utakmici Rudeš - Slaven Belupo VIDEO
Golovi na utakmici Rudeš - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata. 'Vječne kemikalije' u vodi: PFAS pronašli u bunarima u Gospiću!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Otrovni PFAS u bunarima kod Gospića. Manji avion srušio se kraj Vinkovaca, poginuo pilot (65). Rekordna cijena dizela. Sindikati ZET-a i Holdinga najavili štrajk. SDP + MOŽEMO, stranke pred sklapanjem koalicije.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata. 'Vječne kemikalije' u vodi: PFAS pronašli u bunarima u Gospiću! VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata. 'Vječne kemikalije' u vodi: PFAS pronašli u bunarima u Gospiću! | Video: 24sata/Video
ŠIRI SE POD NALETOM VJETRA

VIDEO Strašni prizori iz BiH: Vatra prijeti kućama, u gašenju pomažu i hrvatski kanaderi...

BLIDINJE, BIH - Stravičan požar izbio je na području Borićevca na Blidinju. Pod naletom jakog vjetra vatra se brzo širi prema mjestu Masna Luka. Buktinja je zahvatila borovu šumu. U gašenju pomažu i kanaderi iz Hrvatske. Iako su kuće zasad obranjene, situacija ostaje neizvjesna jer se požar i dalje nije stavio pod kontrolu. Zbog približavanja požara kućama počela je i evakuacija ljudi. Pada kiša, ali zasad nije donijela značajnije olakšanje.

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Požar u BiH VIDEO
Požar u BiH | Video: Vatrogasci - 193/Facebook
SVAKODNEVNI PROBLEM

VIDEO Akcija 'Vraćamo se za 5 minuta': U Zagrebu postavili invalidska kolica s porukama

Ispred zagrebačke Gradske uprave se održala akcija 'Vraćam se za 5 minuta'. Na naslonima kolica su ispisane rečenice kojima vozači često opravdavaju kratkotrajno parkiranje. Dimenzije takvih parkirališnih mjesta omogućuju osobi u kolicima da uspije izaći.

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U sklopu Europskog tjedna mobilnosti, održana je akcija „Vraćam se za 5 minuta“ VIDEO
U sklopu Europskog tjedna mobilnosti, održana je akcija „Vraćam se za 5 minuta“ | Video: 24sata/Marko Šeper/Pixsell

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