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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skandalozna odluka Fife na SP-u. Trump: 'Zvao sam Infantina'
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Skandal na SP-u: Trump priznao da je zvao Infantina zbog crvenog kartona. Mladić (19) iz Ploča priznao sve, zbog lažnih dojava o bombi ide u zatvor. Šef šibenskog suda traži razrješenje nakon ubojstva u Drnišu. Matija Vrdoljaak dobio 11 mjeseci rada za opće dobro, u zadnji tren promijenili optužnicu...