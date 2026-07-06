Gledajte '240 sekundi' 24sata: Skandalozna odluka Fife na SP-u. Trump: 'Zvao sam Infantina'

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Izašao i zatvora i upucao dvojac u Čakovcu. 'Ne prilazite mu...' Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš:Međimurska policija objavila je fotografiju muškarca za kojim traga zbog sumnje da je u Čakovcu u noći na subotu pucao u dvoje ljudi i teško ih ozlijedio. Poziva građane da joj dojave informacije o njemu, ali i upozorava da se osumnjičenome ne približavaju. Osumnjičeni je nedavno izašao iz zatvora u BiH, u kojem je bio jer je osuđen zbog dilanja i proizvodnje marihuane. Nakon pucnjave u centru Čakovca nestao je i policija traga za njim. Na Thompsonovom koncertu u Zaprešiću policija je privela šest osoba zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog redu i mira i uporabe pirotehnike. Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dojčić očekuje da će njegova stranka koalicijski sporazum s Možemo potpisati u listopadu

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