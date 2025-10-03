NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA Gledajte '240 sekundi' 24sata: Smanjena kazna Zavadlavu za tri hladnokrvna ubojstva 2020.

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Smanjena kazna Filipu Zavadlavu, privedeno četvero maloljetnika, poginuli Maltežani, slučaj Pere Ćosića, 15800 svinja eutanazirano zbog svinjske kuge, imena četiri ulice mijenja grad Zagreb...