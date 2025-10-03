NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Smanjena kazna Zavadlavu za tri hladnokrvna ubojstva 2020.
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Smanjena kazna Filipu Zavadlavu, privedeno četvero maloljetnika, poginuli Maltežani, slučaj Pere Ćosića, 15800 svinja eutanazirano zbog svinjske kuge, imena četiri ulice mijenja grad Zagreb...
VIDEO Pogledajte projektil koji je prekinuo nevjerojatan niz na utakmicama Istre i VaraždinaISTRA 1961 - VARAŽDIN 1-0: U prvoj utakmici devetog kola HNL-a tri su boda ostala na Aldo Drosini nakon što je Istra 1961 s 1-0 pobijedila trećeplasirani Varaždin. Jedini gol na utakmici zabio je Stjepan Lončar, koji je u 64. minuti sjajnim dalekometnim projektilom donio tri bodova. Zanimljivo, prethodne tri utakmice između ovih klubova završili su 0-0, stoga je Lončar ovom 'bombom' stao na kraju nevjerojatnom nizu od više od 330 minuta bez gola.
VIDEO U Bjelovaru je po deveti put održana modna revija 'Ljepota roditeljstva'BJELOVAR - U četvrtak je održana 9. modna revija 'Ljepota roditeljstva', u organizaciji Udruge 'Za zdravo i sretno djetinjstvo'. Sudjelovalo je 20 majki i očeva sa svojom djecom. Cilj revije dojilja je poticanje dojenja kao najprirodnijeg i najzdravijeg načina prehrane u počecima razvoja djeteta.
VIDEO Četvero mrtvih sletjeli su Range Roverom kod Senja: Auto izvlače brodica i vučna služba...Dvojica muškaraca i dvije žene sletjeli su automobilom s ceste kod Senja u provaliju duboku oko 70 metara te završili u moru. Svi su preminuli. Potopljeni auto Range Rover brodicama tegle do Sibinja gdje ih čeka vučna služba.
Gledajte '240 sekundi' 24sata: HDZ-ovac novi 'kralj sunca'. Beroša čeka razgovor za posaoSvakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: HDZ-ov 'kralj sunca' na čelu skupštine koja je njegovom ocu prenamijenila zemlju koju je naslijedio i zaradit će milijune. Hrvoje Petrač na slobodi. Beroša čeka razgovor za posao. Premijeri Plenković i Orban izgladili stvar. Teroristički napad u Manchesteru. Izraelci presreli flotilu za Gazu. Heroj u Istri spasio mladu djevojku. Invazivne bogomoljke šire se Hrvatskom.
VIDEO 'Bomba' koja je utišala Poljud: Bakrarov top Hajduku najljepši je gol mjeseca u HNL-uDinamo je 20. rujna pobijedio Hajduk 2-0 u Splitu i bodovno mu odmakao, a drugi gol Mounsefa Bakrara igrači i kapetani, stručni žiri i navijači izabrali su za najljepši gol mjeseca
