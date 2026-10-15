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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Smažilu 15 godina za ubojstvo, presudu slušao s grčem na licu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Marko Smažil u novom je postupku nepravomoćno osuđen na 15 godina za ubojstvo studentice Mihaele Berak, sud navodi da nije utvrđeno je li postupao s neizravnom namjerom. Više od 100 privedenih u Splitu uoči utakmice Hajduk-Ajax. Inflacija ne staje, u rujnu iznosila 4,7 posto. CE-ZA-R se povlači iz konzorcija za sanaciju otpada u Gospiću. Srbija poslala prosvjednu notu Hrvatskoj, tvrde da se miješamo u izbore. Eskalacija prosvjeda u Tirani.

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Smažilu 15 godina za ubojstvo, presudu slušao s grčem na licu VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Smažilu 15 godina za ubojstvo, presudu slušao s grčem na licu | Video: 24sata
SCENA UOČI UTAKMICE

VIDEO Splitom provozao lijes s natpisom 'Ajax'. Pogledajte...

SPLIT - Jedan je navijač nekoliko sati uoči utakmice u Golfu jedinici provozao lijes s natpisom Ajax kao poruku gostujućem klubu uoči utakmice Konferencijske lige. Dočekali su ga s odobravanjem

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Ludnica u Splitu uoči utakmice Hajduka i nizozemskog Ajaxa VIDEO
Ludnica u Splitu uoči utakmice Hajduka i nizozemskog Ajaxa | Video: 24sata
'JOŠ NISU U ZIMSKOM SNU'

VIDEO Gladni medvjedi ulaze u dječje parkove, uz dronove ih love: 'Bojimo se izaći iz kuće'

SIBIR - Stanovnici sibirskog Podtesova žive u strahu od medvjeda koji ulaze čak i u dječje parkove. Nakon što su ubijene dvije žene koje su brale gljive, lokalni lovci krenuli su u lov uz pomoć dronova, izvještava Reuters. Prema ruskim agencijama, od proljeća je u napadima medvjeda poginulo najmanje 26 ljudi, a ove je godine odstrijeljeno više od 3440 jedinki opasnih za ljude. Populacija smeđih medvjeda u Rusiji u tri se desetljeća više nego udvostručila, na 308.000. Stručnjaci navode da ih nestašica šumskih plodova tjera prema naseljima, gdje ih privlači i otpad. Mještani izbjegavaju večernje izlaske i nadaju se da će hladnoća otjerati medvjede u zimski san.

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U Sibiru počela sezona lova na medvjede VIDEO
U Sibiru počela sezona lova na medvjede | Video: 24sata/Reuters
Žestok sukob

Pogledajte snimku kaosa u Splitu! Torcidaši napali navijače Ajaxa. Priveli su 57 huligana

SPLIT – Na splitskoj Rivi sinoć je došlo do sukoba u kojem je, prema pisanju Dalmatinskog portala, oko 150 pripadnika Torcide napalo navijače Ajaxa. Tijekom obračuna letjele su bengalke, a policija je intervenirala i blokirala prilaze Rivi. Policijske intervencije i privođenja zabilježeni su i u drugim dijelovima grada. Oko pola sata prije ponoći policija je spriječila novi sukob više stotina navijača, a javni red i mir uspostavljeni su za 15 minuta. Nema ozlijeđenih, a privedeno je ukupno 57 osoba, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija.

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Split VIDEO
Split | Video: čitatelj/24sata
KAOS U ALBANIJI

VIDEO Tirana u plamenu: Studenti zapalili ministarstva i traže ostavku premijera

Albanski studenti upali su u srijedu u vladine zgrade u Tirani prosvjedujući protiv sve skupljeg obrazovanja i korupcije. Zapalili su zgrade ministarstava obrazovanja, financija i pravosuđa, bacali kamenje na policiju te tražili bolje uvjete na fakultetima i ostavku premijera Edija Rame. Prosvjednici su provalili i u Ustavni sud, gdje su ubacivali baklje i pirotehniku. Policija ih je rastjerivala vodenim topovima. Organizatori upozoravaju na manjak financijske potpore i slabe izglede za zaposlenje nakon diplome. Rama, koji je u svibnju prošle godine osvojio četvrti mandat, suočen je s rastućim nezadovoljstvom. Neredi se odvijaju u jeku studentskih i učeničkih prosvjeda zbog obrazovanja i životnih uvjeta diljem Europe.

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Neredi u Albaniji VIDEO
Neredi u Albaniji | Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Uskokov niz nagodbi, Škoriću ostala još jedna optužnica

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Josip Škorić se nagodio s Uskokom, a ostala mu je još jedna optužnica za mito. Do 3000 eura mogle bi biti kazne za roditelje koji djeci mlađoj od 15 daju romobil u ruke. Muškarac (70) peta je žrtva požara u Omišu. Što donose izmjene zakona o nestalima. Uskok otvorio istragu i protiv gradonačelnika Oroslavja Šimunića.

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Uskokov niz nagodbi, Škoriću ostala još jedna optužnica VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Uskokov niz nagodbi, Škoriću ostala još jedna optužnica | Video: 24sata Video

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