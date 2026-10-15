Gledajte '240 sekundi 24sata': Smažilu 15 godina za ubojstvo, presudu slušao s grčem na licu
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Marko Smažil u novom je postupku nepravomoćno osuđen na 15 godina za ubojstvo studentice Mihaele Berak, sud navodi da nije utvrđeno je li postupao s neizravnom namjerom. Više od 100 privedenih u Splitu uoči utakmice Hajduk-Ajax. Inflacija ne staje, u rujnu iznosila 4,7 posto. CE-ZA-R se povlači iz konzorcija za sanaciju otpada u Gospiću. Srbija poslala prosvjednu notu Hrvatskoj, tvrde da se miješamo u izbore. Eskalacija prosvjeda u Tirani.