Gledajte '240 sekundi' 24sata: Špijunska afera hrvatskog pilota, HDZ ne želi nazad Beroša

ČASTI SE VOĆEM

VIDEO Preslatko! Panda slavi 2. rođendan: Stigla joj je i torta MOSKVA - Prva ruska divovska panda, Katyusha, proslavila je drugi rođendan uz svečanu proslavu u moskovskom zoološkom vrtu ovog vikenda. Katyusha, koja je rođena od roditelja Ding Ding i Ru Yi, para panda na posudbi iz Kine, postala je prva beba divovske pande rođena u Rusiji. Za svoj drugi rođendan dobila je poseban kolač napravljen od voća, leda i bambusa. Kolač je pojela pred posjetiteljima moskovskog zoološkog vrta koji su je fotografirali. Svetlana Akulova, direktorica moskovskog zoološkog vrta, pohvalila je razvoj Katyushe, dodajući da ona nije samo simbol rusko-kineskog prijateljstva, već i važan dio znanstvenog programa za proučavanje divovskih panda.

