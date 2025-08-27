NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Špijunska afera hrvatskog pilota, HDZ ne želi nazad Beroša
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: HDZ gura Beroša za neurokirurga, ne žele da se vrati u Sabor. Mandat još nije aktivirao. Zbog špijunaže uhitili Hrvata i partnericu. Nedjeljko Genda bio je pripadnik Ajkula. Međimurki sakupili dio novca za lijekove...