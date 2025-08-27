Obavijesti

News

Komentari 0
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Špijunska afera hrvatskog pilota, HDZ ne želi nazad Beroša

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: HDZ gura Beroša za neurokirurga, ne žele da se vrati u Sabor. Mandat još nije aktivirao. Zbog špijunaže uhitili Hrvata i partnericu. Nedjeljko Genda bio je pripadnik Ajkula. Međimurki sakupili dio novca za lijekove...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Špijunska afera hrvatskog pilota, HDZ ne želi nazad Beroša 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Špijunska afera hrvatskog pilota, HDZ ne želi nazad Beroša | Video: 24sata/Video
POGODI PJESMU

Florijan pogađa pjesme po emojijima: Jesu to cura i dečko?

Influencer Florijan Lacko, poznatiji kao 'Krumpierre', u studiju 24sata pogađao je pjesme po emojijima. Kako se snašao i koliko je pjesama znao, pogledajte u videu
VIDEO
Florijan pogađa pjesme po emojijima: Jesu to cura i dečko? | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata. Policija: Nije bilo propusta u Benkovcu. Beroš šalje molbe

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: 'Samo želim ustati i prošetati', priča Svjetlana Kalanjoš iz Međimurja koja je već četiri godine prikovana za krevet. Policija: Nije bilo propusta u Benkovcu. Pali Ukrajinci u Dubrovniku. Pokušao ukrasti autobus ZET-a. Optužnica protiv Šegona i Kralja. Beroš se prijavio za natječaj

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata. Policija: Nije bilo propusta u Benkovcu. Beroš šalje molbe 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata. Policija: Nije bilo propusta u Benkovcu. Beroš šalje molbe | Video: 24sata/Video
VOX POPULI

VIDEO Splićani čestitali Livaji rođendan: 'Puno sriće, zdravlja, ljubavi i seksa. Sve ovim redom'

SPLIT - Marko Livaja napunio je u utorak 32 godine, a mi smo njegove sugrađane i navijače Hajduka upitali što bi mu poželjeli. I dok većina želi da donese titulu, jedan gospodin malo je drugačije posložio prioritete

Pokretanje videa...

Vox populi: Čestitke Livaji za rođendan 00:22
Vox populi: Čestitke Livaji za rođendan | Video: 24sata Video
MAJSTORI VIRALA

Luciano Plazibat: 'Indijci su mislili da sam čovjek gušter'

Luciano Plazibat dobro je poznato ime na našoj sceni. Pobjednik 'Survivora', plesač, influencer - ma svašta radi. Ispričao nam je priču o svom najviralnijem videu i kako je krenuo sa snimanjem
VIDEO
Luciano Plazibat: 'Indijci su mislili da sam čovjek gušter' | Video: 24sata Video
ČASTI SE VOĆEM

VIDEO Preslatko! Panda slavi 2. rođendan: Stigla joj je i torta

MOSKVA - Prva ruska divovska panda, Katyusha, proslavila je drugi rođendan uz svečanu proslavu u moskovskom zoološkom vrtu ovog vikenda. Katyusha, koja je rođena od roditelja Ding Ding i Ru Yi, para panda na posudbi iz Kine, postala je prva beba divovske pande rođena u Rusiji. Za svoj drugi rođendan dobila je poseban kolač napravljen od voća, leda i bambusa. Kolač je pojela pred posjetiteljima moskovskog zoološkog vrta koji su je fotografirali. Svetlana Akulova, direktorica moskovskog zoološkog vrta, pohvalila je razvoj Katyushe, dodajući da ona nije samo simbol rusko-kineskog prijateljstva, već i važan dio znanstvenog programa za proučavanje divovskih panda.

Pokretanje videa...

Mladunče pande Katjuša u moskovskom zoološkom vrtu napunilo je dvije godine 03:57
Mladunče pande Katjuša u moskovskom zoološkom vrtu napunilo je dvije godine | Video: 24sata/reuters

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025