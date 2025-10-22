Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sramotna presuda kuharu koji je spolno zlostavljao učenice!

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svetlana je zbog bolesti bila nepokretna. Sada može hodati Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Nakon četiri godine iz kreveta je ustala 39-godišnja Svetlana Kalanjoš iz romskog naselja Sitnica pored Murskog Središća koja je zbog metaboličke bolesti i 250 kilograma bila nepokretna. 1446 eura prosječna je plaća u kolovozu što je nominalno 9,2 posto, a realno 4,9 posto više nego lanjskog kolovoza- medijalna plaća je 1245. Do kraja 2029. trebala bi biti izgrađena nova dječja bolnica u Zagrebu-ugovor za projektiranje i građenje vrijedan 237 i pol milijuna eura. U 90- godini umrla majka hrabrost Ruža Lucić iz Gunje-bila je odlikovana jer su njezinih devet sinova bili hrvatski branitelji...

