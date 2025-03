Gledajte '240 sekundi' 24sata: Srbi bijesni zbog sporazuma Hrvatske i njihovih susjeda

IMALA EMOTIVNI GOVOR

VIDEO Lepa Brena vratila se na pozornicu zagrebačke Arene: 'Pomozite mi da ne zaplačem' ZAGREB - Lepa Brena ponovno nastupa u Areni Zagreb nakon što je u prosincu upravo tamo, na svojem trećem koncertu od ukupno pet zakazanih, slomila nogu. Koncert je započela emotivnim govorom, a uvodni video prikazuje hitnu i aludira što se dogodilo u prosincu prošle godine uz natpis 'Show must go on'

