Gledajte '240 sekundi' 24sata: Strava u Slavoniji. Pet mladića silovali djevojčicu i sve snimali
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: U Rijeci čekali srpske karatiste, u Zagrebu oskvrnuli spomenik, u Splitu 'tjerali' strane radnike. U Skup sjećanja na Kristalnu noć u Zagrebu. Svinjokolja u Slavoniji neće biti upitna. U centru Zagrebu napali par, žena ima slomljenu nogu, a muškarac lakše ozljede. Sustavno silovanje i zlostavljanje djevojčice (14) zgrozilo je Hrvatsku, petoro mladića osuđeno na zatvorske kazne. Zvonko Stojević, novi mecena Dalibora Matanića, u Velikoj Britaniji proglašen prevarantom, više na 24sata. Blizanci Luciana i Andro Koren budući su liječnici, dobili su rektorovu nagradu. .
VIDEO Veliki promašaj Belje, a Lawal briljirao. Pogledajte kako su dinamovci izgubili od IstrePULA - Istra 1961 pobijedila je Dinamo 2-1 na Aldo Drosini i nanijela "modrima" treći uzastopni gostujući poraz u HNL-u. Junak domaćina je Lawal koji je zabio oba gola za domaće. Nakon što je u četvrtak senazacionalno ispao u Kupu od četvrtoligaša Kurilovca, pulski sastav je priredio još jedno iznenađenje. Ovoga puta ugodno srušivši doprvaka Dinamo, čiji je poraz ublažio Bakrar.
Pokretanje videa...
VIDEO Dinamovi igrači stigli pred Boyse, oni ih poslali u svlačionicu! Pogledajte situacijuISTRA 1961 - DINAMO 2-1 Nova utakmica, novi poraz. Dinamo se nalazi u velikoj krizi, a protiv Puljana je doživio već četvrti poraz u 13. kolu hrvatskog prvenstva. Navijači nisu zadovoljni, pokazali su to i Boysi koji su poslali igrače u svlačionicu nakon utakmice s Istrom
Pokretanje videa...
VIDEO Hajduk čak 42 dana nije igrao na Poljudu. Evo kako su nogometaši pozdravili TorciduSPLIT - Nogometaši Hajduka povećali su vodstvo na vrhu HNL-a na četiri boda u odnosu na drugoplasirani Dinamo, koji u nedjelju protiv Istre 1961 igra svoju utakmicu 13. kola. "Bijeli" su u prvoj utakmici na Poljudu još od 27. rujna pobijedili Osijek 2-0 i time produbili krizu "bijelo-plavih, a ovako su pozdravili navijače nakon utakmice.
Pokretanje videa...
VIDEO Torcida je protiv Osijeka na Poljudu proslavila rođendanHAJDUK - OSIJEK 2-0 Fešta na terenu i na tribinama. Iako je Torcida ranije tijekom dana održala prosvjed na Rivi, na utakmicu je došla puna energije i spremnog grla na navijanje tokom svih 90 minuta. Prije 11 dana, 28. listopada, proslavila je 75. rođendan najstarija navijačka skupina u Europi
Pokretanje videa...
VIDEO Pogledajte Krovinovićev milimetarski precizan udarac i Šeginu potvrdu slavlja HajdukaHAJDUK - OSIJEK 2-0 Dočekali su Splićani povratak na Poljud po prvi puta nakon 27. rujna i utakmice s Lokomotivom. Već u petoj minuti zabio je domaćin za 1-0 preko Krovinovića, a Šego u 94. zabija šesti u sezoni za 2-0. Vratio se i Livaja s ozljede, a za goste je nastupio Anton Matković i to na mjestu gdje je potrgao ligamente
Pokretanje videa...