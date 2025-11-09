NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA Gledajte '240 sekundi' 24sata: Strava u Slavoniji. Pet mladića silovali djevojčicu i sve snimali

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak: U Rijeci čekali srpske karatiste, u Zagrebu oskvrnuli spomenik, u Splitu 'tjerali' strane radnike. U Skup sjećanja na Kristalnu noć u Zagrebu. Svinjokolja u Slavoniji neće biti upitna. U centru Zagrebu napali par, žena ima slomljenu nogu, a muškarac lakše ozljede. Sustavno silovanje i zlostavljanje djevojčice (14) zgrozilo je Hrvatsku, petoro mladića osuđeno na zatvorske kazne. Zvonko Stojević, novi mecena Dalibora Matanića, u Velikoj Britaniji proglašen prevarantom, više na 24sata. Blizanci Luciana i Andro Koren budući su liječnici, dobili su rektorovu nagradu. .