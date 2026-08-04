Gledajte '240 sekundi 24sata': Suša stvara sve više problema!

DRAMA NA JADRANU

VIDEO Tri požara buknula u Dalmaciji: 'Kanaderi nas stalno preletavaju, svakih pet minuta' DALMACIJA - Buknula su tri požara u mjestu Kreševo, Labinske Drage i Korušce, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević. Kazao je kako niti jedno područje nije ugroženo te da požare gase dva kanadera. "Vatrogasci su na terenu, zrakoplovne snage raspodjeljujemo prema potrebi", rekao je. "Kanaderi nas preletavaju svakih pet do sedam minuta", rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku kanadera.

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