NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svaki tjedan 'žetončić' jedan
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Zurovec je novi ‘žetončić’ HDZ-a. Mali Jona izgovorio prvu riječ nakon četiri godine borbe. Stotine Hrvata iz Dubaija stigle kući. Liječnici s Rebra vraćaju osmijeh na lice teško ozlijeđenim sestrama iz Afrike. Šušnjar se narugao MOL-u zbog prijave Janafa. Horvat tvrdi: USKOK je namjestio poruke.