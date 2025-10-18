Gledajte '240 sekundi' 24sata: Sve oči uprte su u Trumpa, oko rata u Ukrajini još neizvjesno...

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: U novoj akciji EPPO-a 'pala' je ravnateljica Doma zdravlja! Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Ravnateljica Doma zdravlja Zagreb - Zapad, doktorica Jelena Rakić Matić podnijela je ostavku nakon što je Ured europskog tužitelja otkrio da je istražuju zbog sumnje u namještanje posla vezano za radove na obnovi Doma zdravlja u Zagrebu. Četiri kaznene prijave podnesene su protiv redatelja Dalibora Matanića, neslužbeno doznaju 24sata. Nismo krivi, izjasnila su se trojica bivših ministara i bivši potpredsjednik Vlade kojima je počelo suđenje za nezakonitosti s dodjelom poticaja i zapošljavanjem otkrivenima u aferi 'Po babi i stričevima'..

