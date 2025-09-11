Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svi detalji afera u 'Šumama', kreće otpuštanje mjera Vlade

POTONUO BROD
VIDEO Titanic kod Omiša
KRILA JASENICE Turistički brod se jučer odjednom počeo naginjati. Nekoliko ljudi koji su se nalazili na brodu u panici su iskakali s njega u more. Na teren su izašli vatrogasci DVD-a Dalmacija iz Dugog Rata, a ubrzo je stigla i policija. Policija je taj dio luke ogradila policijskom trakom, a na videu se može vidjeti kako se u potpunosti prevrnuo na bok.
Potonuo brod Nerezine u Omišu
Koji je najbolji party na kojem ste bili? 'Berba grožđa, doma'
Pitali smo građane koji je najbolji party na kojem su bili i gdje oni vole izlazite. A ako i vi želite na party, kupite karte za Fair Fest u Zagrebu. U petak, 12. rujna, čeka vas Steve Aoki, a u subotu, 13. rujna, Scooter
Koji je najbolji party na kojem ste bili?
VIDEO Slatkiši! Pogledajte bebe pande, među njima i rijetka siva
Grupa mladunaca divovskih pandi uživa u svom radosnom okruženju u Star Giant Panda Nursery Houseu u jugozapadnoj Kini, u Istraživačkoj bazi za uzgoj divovskih pandi u Chengduu. Svaki od mladunaca rođen je 2025., a prvi put su se javnosti predstavili u kolovozu. Među ovim preslatkim medvjedićima nalazi se i mužjak Cheng Shi, prepoznatljiv po jedinstvenom bijelo-sivom krznu, koje ga razlikuje od tipičnih crno-bijelih pandi. Istraživači objašnjavaju da Cheng Shijeva upečatljiva boja proizlazi iz rjeđe raspodjele crnih dlačica, koje se stapaju s bijelima i tako stvaraju dojam sivih mrlja. Kako bude rastao, očekuje se da će do svoje prve godine poprimiti klasičan izgled svojih vršnjaka. Istraživačka baza za uzgoj divovskih pandi u Chengduu globalno je prepoznata kao središte za očuvanje, istraživanje i uzgoj divovskih pandi...
Bebe pande
VIDEO Dinamovi napadači se raspucali: Pogledajte hat-trick novog pojačanja 'modrih'...
PREDAVAC - Dinamo je lakoćom izborio osminu finala Kupa pobjedivši imenjaka iz Predavca (6-0) pred više od 2000 gledatelja. Bakrar, koji je nedavno došao, je briljirao s tri gola, dva je zabio Kulenović, a jednog Theophile-Catherine. Modri će u osmini finala igrati protiv Karlovca
DINAMO PREDAVAC vs DINAMO 0:6
Gledajte '240 sekundi' 24sata. USKOK u Šumama: U tri istrage obuhvaćeno je ukupno 18 ljudi
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Najskuplje trupce u Hrvatskim šumama prodavali su kao škart. Ruski dronovi upali u Poljsku. Totalni potop u Rijeci, DHMZ je upalio crveni meteoalarm. Svaka bespravna gradnja bit će kazneno djelo zbog kojeg se može u zatvor. Ni mjesec dana nakon završetka natječaja za neorokirurga na koji se prijavio i Beroš, Vinogradska ne zna što bi. Zasad nema nastave fizike u zagrebačkom MIOC-u.
Gledajte '240 sekundi' 24sata
