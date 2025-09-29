NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svijeće i molitva za Antoniju Đ.
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Svijeće i molitva za Antoniju Đ., suđenje za smrt kćeri, Janaf između dvije vatre, vinograd kao jamčevina, Moskva postala laka meta, smrt brža od birokracije...
VIDEO Palestinka s djecom pobjegla iz rata: 'Umorni smo više od ovakvog života...'-Umorni smo, stvarno smo umorni od ovog života. Što su naša djeca skrivila da nemaju odjeću, hranu i piće kao svi drugi? Naša djeca su uništena, naša mladost je uništena-, ispričala je za Reuters shrvana Samar Abdel Jawad. S djecom je pobjegla iz Gaze, nakon što im je uništen jedini dom kojeg su imali. Sada spavaju kraj ceste, ispod improviziranog šatora od svega par štapova i plahti.
VIDEO Pogledajte ludnicu pod sjeverom i slavlje BBB-a i igračaDINAMO - SLAVEN 4-1 Nogometaši Dinama su u izmiješanom sastavu deklasirali 'farmaceute'. Golove su zabili pričuve Kulenović i Bakrar, u strijelce su se upisali i Hoxha te Lisica. Dinamo je odigrao sjajnu utakmicu što je razveselilo domaće navijače, evo kako su proslavili s igračima
VIDEO Hoxhin slalom, Jagušićev slobodnjak ili Lisičin projektil? Evo svih golova s MaksimiraDINAMO - SLAVEN 4-1 Nakon nešto sporijeg ulaska u utakmicu “modri” su poveli preko Hoxhe. Krilni napadač najprije je naslagao trojicu braniča pa zabio bivšem klubu. U drugoj minuti nadoknade već je bilo 2-0, a ovaj put Hoxha je poslužio Kulenovića. U 56. minuti teško je i reći tko je postigao pogodak – na povratnu loptu natrčali su Bakrar i Valinčić, jedan od njih poslao ju je u mrežu, a ni nakon nekoliko pregleda snimke nije se moglo sa sigurnošću utvrditi tko. Jagušić je u 66. minuti fantastično pogodio iz slobodnog udarca i donio tračak nade gostima, ali Lisica je u 71. minuti projektilom ugasio sve dvojbe i postavio konačnih 4-1.
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Prosvjed roditelja u Dubravi, tragedija na svadbi u Šibeniku...Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Laure Šiprak:U Šibeniku je stric mladoženje oko 19 sati ispalio signalnu raketu ispred crkve i pogodio rođakinju u vrat, koja je preminula unatoč sat vremena borbe za život u šibenskoj bolnici. U Rakovcu roditelji prosvjedovali ispred osnovne škole zbog nasilja skupine maloljetnika nad njihovom djecom. Više od milijun umirovljenika u prosincu će dobiti trinaestu mirovinu. Ante Sanader se nakon trinaest godina povlači s čela splitskog HDZ-a, a zamijenit će ga Ante Mihanović...
VIDEO Pogledajte Jakupovićev prvijenac u novoj sezoni koji je Osječanima donio pobjeduGORICA - OSIJEK 0-1 ‘Bijelo-plavi’ su u Velikoj Gorici stigli do druge ovosezonske pobjede u HNL-u. Momčad Simona Rožmana u prošlom je kolu imala sve u svojim rukama protiv Istre, ali je u samoj završnici pokleknula i izgubila preokretom. Nakon toga Slovenac je izravno prozvao igrače, a ovoga puta ga nisu razočarali. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 35. minuti kada je Arnel Jakupović nakon sjajne kombinacije postigao prvi ovosezonski gol u HNL-u.
