Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svijetu prijeti rast cijene nafte i plina zbog sukoba s Iranom

KAOS NA BLISKOM ISTOKU

VIDEO Snimili su pad moćnog američkog vojnog aviona u Kuvajtu! Pilot se katapultirao Ministarstvo obrane Kuvajta u ponedjeljak je priopćilo kako se više američkih vojnih aviona srušilo u Kuvajtu. Piloti su se uspjeli katapultirati. "Nadležne vlasti odmah su pokrenule operacije potrage i spašavanja te su evakuirale posade i prevezle ih u bolnicu", izvijestio je glasnogovornik ministarstva, dodajući da je osoblje aviona u stabilnom stanju. BBC piše kako je na snimci vjerojatno riječ o američkom avionu F-15E Strike Eagle. Amerikanci se još nisu oglasili o incidentu. Uzrok pada nije poznat. Iranski mediji tvrde kako je avion oborila Iranska revolucionarna garda.

