Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svijetu prijeti rast cijene nafte i plina zbog sukoba s Iranom

SUKOB NA BLISKOM ISTOKU
VIDEO Poslušajte cijeli Trumpov govor o Iranu: 'Upozorili smo ih, ali oni nisu htjeli slušati'
Američki predsjednik Donald Trump oglasio se iz Bijele kuće o sukobu s Iranom. "Iranski raketni program namijenjen je za zaštitu razvoja nuklearnog oružja. Iranski režim s nuklearnim oružjem i raketama bio bi nepodnošljiv Bliskom istoku, ali i SAD-u", smatra Trump.
Trump tvrdi da rastući iranski program balističkih raketa predstavlja prijetnju američkim snagama
Video: 24sata/Reuters
SLATKI GLUMCI
VIDEO Zaboravite Oscare. Psećim zvijezdama iz filmova dodijelili nagrade: Vau, vau!
LONDON - Nagrade Fido, koje se dodjeljuju po 20. put, slave najbolje pseće glumačke izvedbe u filmovima kroz niz različitih kategorija. Među onima koji su došli preuzeti nagrade bili su Rosie, springer španijelica koja je glumila u filmu 'I Swear', Toad, Jack Russell terijer iz filma 'Hamnet', te Rosie, rotvajlerica iz filma 'Pillion'. Nagradu 'Comedy Canine' osvojio je Merv, oštrodlaki terijer koji glumi u istoimenom filmu. Završna nagrada, 'Best in World', pripala je Dixie, američkom buldogu, za njezinu ulogu u filmu 'Dragonfly', u kojem je glumila uz glumicu Brendu Blethyn. Nagrade Fido utemeljio je filmski novinar Toby Rose, smatrajući da, budući da glumci imaju brojne svečane dodjele nagrada, i psi iz filmskog svijeta zaslužuju vlastito priznanje.
Dodijeljene nagrade najboljim psima u filmu
Video: 24sata/reuters
KAOS NA BLISKOM ISTOKU
VIDEO Snimili su pad moćnog američkog vojnog aviona u Kuvajtu! Pilot se katapultirao
Ministarstvo obrane Kuvajta u ponedjeljak je priopćilo kako se više američkih vojnih aviona srušilo u Kuvajtu. Piloti su se uspjeli katapultirati. "Nadležne vlasti odmah su pokrenule operacije potrage i spašavanja te su evakuirale posade i prevezle ih u bolnicu", izvijestio je glasnogovornik ministarstva, dodajući da je osoblje aviona u stabilnom stanju. BBC piše kako je na snimci vjerojatno riječ o američkom avionu F-15E Strike Eagle. Amerikanci se još nisu oglasili o incidentu. Uzrok pada nije poznat. Iranski mediji tvrde kako je avion oborila Iranska revolucionarna garda.
Avion se strmoglavo srušio u Kuvajtu dok se iranski napadi nastavljaju
Video: 24sata/reuters
SAŽETAK DINAMO - GORICA
VIDEO Beljo i Stojković odveli Dinamo na plus 7 od Hajduka. Pogledajte golove iz Maksimira
DINAMO - GORICA 4-2 "Modri" su ispali iz Europe ranije ovog tjedna, ali nije to previše uzdrmalo momčad uoči domaćih izazova. Dinamo je Gorici zabio četiri, od čega Beljo dva, jedan Stojković, a jedan Soldo. Za goste su zabili Trontelj i Erceg. Dinamo bježi Hajduku sedam bodova, a idućeg vikenda na rasporedu je derbi na Poljudu
Dinamo - Gorica
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Trump prijeti, Putin osuđuje, Iran najavljuje veliku osvetu...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Ubijen iranski vođa ajatolah Ali Hamnei. Iran najavio veliku osvetu, Trump odmah poslao oštro upozorenje Teheranu. Na ulicama iranskih gradova jedni slave smrt ajatolaha, drugi tuguju. Iran zatvorio Hormuški tjesnac, cijena nafte već raste. Putin osudio ubojstvo ajatolaha. Hrvatski nogometaši uspjeli su pobjeći iz Irana. Novo usklađivanje mirovina, povećanje oko 2,7 posto.
04:00
Gledajte 240 sekundi 24sata
Video: 24sata Video