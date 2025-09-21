NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svinjetina zbog kuge neće biti skuplja, a ministar će zaraditi
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Svinjogojci strahuju od širenja afričke svinjske kuge. Meso neće poskupiti, a ministar će zaraditi. Vlasnik Lukač preradarstva žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske. Velika Britanija, Australija i Kanada priznale su državu Palestinu. Makarani našli olupinu njemačkog broda. Tužna obljetnica: Policajac prije 26 godina ubio sutkinju, suprugu i odvjetnicu.