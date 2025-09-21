Obavijesti

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svinjetina zbog kuge neće biti skuplja, a ministar će zaraditi

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Svinjogojci strahuju od širenja afričke svinjske kuge. Meso neće poskupiti, a ministar će zaraditi. Vlasnik Lukač preradarstva žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske. Velika Britanija, Australija i Kanada priznale su državu Palestinu. Makarani našli olupinu njemačkog broda. Tužna obljetnica: Policajac prije 26 godina ubio sutkinju, suprugu i odvjetnicu.

VIDEO Dva gola u dvije minute za premijernu pobjedu Gorice na potpuno novom travnjaku

GORICA - SLAVEN 2-1 Domaćin je nakon 38 godina i Univerzijade dobio novi travnjak, koji očito dobro "leži". Utakmicu protiv Slavena otvorili su u nešto sporijem ritmu, ali onda je sijevnulo. U 28. minuti na povratnu loptu natrčao je Čabraja i preciznim udarcem matirao Hadžikića. Samo dvije minute kasnije već je bilo 2-0. Ubačaj je stigao s desne strane, Handžikić je ovoga puta odlično obranio, ali na odbijenu loptu natrčao je Kavelj i zabio. U 40. minuti sudac je nakon provjere VAR-a isključio Ćubelića. Iako se činilo da će tada susret krenuti loše po goste, oni su se vratili u utakmicu golom Mitrovića u 67. minuti. Ipak, snage za nešto više nisu imali.

Pogledajte veliki kiks Zelenike koji je lansirao lokose među tri

LOKOMOTIVA - VARAŽDIN 1-0 Fabijan Krivak u 57. minuti, uz svesrdnu pomoć golmana Olivera Zelenike, kojem je lopta skliznula s ruke, donio je pobjedu lokosima na Maksimiru. Uz samo jedan poraz u prvih sedam gola i 12 bodova drže treće mjesto na ljestvici, bod iza Hajduka i četiri iza Dinama. Varaždin je na devet. U idućem kolu lokosi gostuju na Poljudu.

VIDEO Hajdukovci opet ostali na centru, nisu otišli kod Torcide. Žestoko slavlje dinamovaca

HAJDUK - DINAMO 0-2 Splićani su izgubili prvi ovosezonski 'vječni derbi' nakon kojeg su 'modri' preuzeli vrh HNL-a. Igrači Hajduka nisu otišli pod Torcidu, koja ih je zasula bakljama nakon pobjede protiv Slavena u 3. kolu. S jedne strane oprez, s druge veliko slavlje. Zato su dinamovci pošteno proslavili sa svojim navijačima

PROJEKTILI U MREŽI

VIDEO Pogledajte senzacionalne golove Hoxhe i Bakrara kojima su srušili Hajduk na Poljudu

HAJDUK - DINAMO 0-2 ‘Modri’ su se odvojili na tablici od ‘bilih’ na +3. Sredinom prvog dijela Beljo je imao veliku priliku, ali mu je Ivušić maestralno obranio udarac. U 44. minuti Hoxha je na centru primio loptu, sjurio se prema golu i preciznim udarcem matirao Ivušića. U 80. minuti konačni rezultat postavio je Bakrar spektakularnim golom kojim je probio mrežu ispod sjeverne tribine.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Opsadno stanje u Slavoniji. Čak 11.600 svinja pobit će radi kuge

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Tuga u Križevcima, Matija izgubio suprugu u naletu pijanog vozača na Viru. Sin mu je ostao invalid, ozlijeđeno je bilo još dvoje njihove djece. Opsadno stanje u Slavoniji, zbog afričke svinjske kuge pobit će 11.600 svinja. Zadar nema svog neonatologa. Godišnjica bitke za Vukovar. Prosvjed protiv stranih radnika u Hrvatskoj. Vučić organizirao vojnu paradu.

