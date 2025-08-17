Obavijesti

News

Komentari 0
NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Težak incident u Savudriji; Ovo je Putinov prijedlog za kraj rata

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Glavne vijesti nedjelje. Dvoje mladih iz Slovenije ozlijeđeno je na plaži ispod hotela u Savudriji, gdje su se sukobili s hotelskim zaštitarima. Kako su ispričali za 24sata, zaštitari su tražili da odu otamo, a onda ih napali. "Udarali su me u glavu, noge, kasnije su mi djevojku bacili na pod i razbili joj glavu", ispričao je mladić. Iz zaštitarske tvrtke Klemm sigurnost tvrde da je grupa mladih divljala na plaži te da su oni napali zaštitare. Trogodišnje dijete je smrtno stradalo u Istri nakon što je na njega palo stablo. "Ustaše i sotonisti krivci su za prosvjede u Srbiji", lupetao je u svom monologu pred kamerama srpski predsjednik Aleksandar Vučić, činilo se da će i zaplakati. Reuters je objavio nacrt Putinove ponude za prestanak rata - Rusija bi se odrekla manjih okupiranih teritorija, a Ukrajina bi morala dati veće dijelove svog istočnog teritorija. Nakon višednevnih vrućina, nevrijeme zahvatilo Hrvatsku, u Slavoniji je padala ledena tuča...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Požar kraj Trogira: 'Sve je buknulo nakon udara groma'

Ma kriv je udar groma, potvrdili su nam iz Dobrovoljno vatrogasnog društva Marina komentirajući novi požar koji je izbio u Vrsine. Dodali su da su na terenu brojni vatrogasci, među kojima su i oni trogirski. "Požar nije još ugašen, na terenu smo", govore vatrogasci.

Pokretanje videa...

Požar kod Trogira 00:07
Požar kod Trogira | Video: Čitatelj 24sata
FANTASTIČNA ATMOSFERA

VIDEO Boysi iz kaveza pjesmom pozdravili igrače Dinama nakon velike pobjede nad Rijekom

RIJEKA - Nogometaši Dinama pobijedili su Rijeku 2:0 u derbiju trećeg kola HNL-a. Momčad Marija Kovačevića ostala je stopostotna i s devet bodova nalazi se na vrhu tablice. Impresivnu predstavu “modrih” iz kaveza Rujevice pratili su i Bad Blue Boysi koji su stigli u velikom broju. Nakon utakmice igrači su došli do tribine i pozdravili navijače, a oni su im odgovorili pjesmom. Dan nakon utakmice skupina ultras navijača slavi rođendan, a pobjedu im je posvetio dvostruki strijelac Dion Drena Beljo.

Pokretanje videa...

Igrači Dinama na terenu slavili s navijačima pobjedu 00:28
Igrači Dinama na terenu slavili s navijačima pobjedu | Video: Hrvoje Tironi /24sata
SAMO LJUBAV NA RUJEVICI

VIDEO Dinamo razbio Riječane, a Armada ih je pozdravila kao prvake. Pogledajte sjajne scene

RIJEKA - DINAMO 0-2 Dion Drena Beljo zabio je dva komada i srušio prvaka u 3. kolu HNL-a. 'Modri' su stopostotni, izdvojili su se na vrhu, dok su Riječani doživjeli prvi poraz ove sezone. Unatoč tome, riječki navijači pozdravili su ih pljeskom kada su došli pred njih nakon derbija. Armada je podržala svoje igrače jer tek je početak sezone i puno izazova je pred svima zajedno

Pokretanje videa...

Armada i Bad Blue Boys pozdravili svoje igrače nakon utakmice 00:32
Armada i Bad Blue Boys pozdravili svoje igrače nakon utakmice | Video: Hrvoje Tironi /24sata
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Beljo ne prestaje trpati. Evo kako je srušio aktualnog prvaka pred punom Rujevicom

RIJEKA - DINAMO 0-2 “Modri” su na Rujevici ostvarili i treću pobjedu u tri kola HNL-a. Još impresivnija je statistika da Dinamo još uvijek nije primio pogodak, pa čak niti protiv aktualnog prvaka. Pobjedu je donio Dion Drena Beljo. Prvi gol zabio je nakon što je Dejan Ljubičić probio desni bok i ubacio u sredinu, a napadač Dinama iz blizine pospremio loptu u mrežu. Drugi pogodak postigao je iz penala koji je izborio Gabriel Vidović, kojeg je srušio Merveil Ndockyt. Beljo je pucao po sredini gola, dok se Martin Zlomislić bacio u lijevu stranu.

Pokretanje videa...

NK Rijeka vs GNK Dinamo Zagreb 0:2 01:13
NK Rijeka vs GNK Dinamo Zagreb 0:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Volej Pršira, bomba Poza i majstorija Ercega za Goričinu prvu pobjedu u novoj sezoni

LOKOMOTIVA - GORICA 1-3 Domaćine je u vodstvo doveo Domagoj Antolić preciznim udarcem s bijele točke, a penal je izborio Fabijan Krivak nakon velike pogreške gostujućeg vratara. Nakon toga probudila se momčad Marija Carevića i u drugom dijelu na teren je istrčala posve drugačija Gorica. Nakon sjajne akcije Jurica Pršir pogodio je volejem u 52. minuti, a samo četiri minute kasnije Iker Pozo spektakularno je zabio izvan šesnaesterca. Točku na “i” stavio je Ante Erceg u 85. minuti.

Pokretanje videa...

NK Lokomotiva Zagreb vs HNK Gorica 1:3 01:42
NK Lokomotiva Zagreb vs HNK Gorica 1:3 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025