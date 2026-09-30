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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Tomašević oštro o štrajku i hoće li radnicima to biti plaćeno...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Radnici ZET-a i Holdinga su se vratili na poslove nakon što im je tako naredio Županijski sud u Zagrebu koji je njihov štrajk proglasio nezakonitima, muškarac u Petrinji je s tri ručne bombe ušetao u dvorište policije i prijetio, vreće iz Gospića nisu još krenule prema cementarama kako je najavio Fond...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Tomašević oštro o štrajku i hoće li radnicima to biti plaćeno... VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Tomašević oštro o štrajku i hoće li radnicima to biti plaćeno... | Video: 24sata/Video
ŠTRAJK U ZAGREBU

VIDEO Poslušajte što je rekao šef sindikata Čistoće:'Presudom su ih natjerali da idu raditi'

Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić najavio je u srijedu da se, nakon dva i pol dana štrajka, radnici u Zagrebačkom holdingu vraćaju na posao, ali i potvrdio da će se žaliti na odluku Županijskog suda da je štrajk u Holdingu nezakonit. Radnici u Zagrebačkom holdingu se vraćaju na posao, druga smjena je već krenula, a nakon nje će i treća smjena, izjavio je Hodžić.

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Oglasio se sindikat o presudi VIDEO
Oglasio se sindikat o presudi | Video: Luka Safundžić/24sata
PRVI HRVAT

VIDEO Vitomir Maričić, ronilac koji je ušao u Kuću slavnih: 'Puno puta sam imao blackout'

Riječki ronilac Vitomir Maričić prvi je Hrvat koji je ušao u Međunarodnu sportsku kuću slavnih. Oborio je brojne svjetske rekorde u ronjenju na dah, radio je u cirkusu, držao tečaj glumcu Orlandu Bloomu pa čak radio kao model i glumio u spotu za Severininu pjesmu 'Dobrodošao u klub'. Prije nekoliko godina ispričao nam je svoju priču

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Vitomir Maričić: Moja priča VIDEO
Vitomir Maričić: Moja priča | Video: 24sata Video
MA KAKAV RAMBO...

VIDEO - KARTELI U STRAHU Ovo je Comando - čivava Nacionalne garde Meksika: 'Jako pomaže'

Upoznajte Comanda, najmanjeg (i najslađeg) pripadnika meksičke Nacionalne garde! Ovaj 13-mjesečni čivava od samo 7 kilograma i 21 centimetra već ima svoju mini-opremu: zaštitne naočale, taktički prsluk i kameru na glavi. Dok se veliki psi bave teškim poslovima, Comando je tu da osvaja srca… ali i da se sprema za akcije! Trenira ga se za traganje i spašavanje, a poručnica Debora Hernández kaže: "Došao je da sruši paradigmu da samo veliki psi mogu biti dio Nacionalne garde. Comando nam jako pomaže. Nije baš uključen u operativne aktivnosti, nego više u rad s zajednicom" Nacionalna garda posvojia ga je od starijeg para koji se više nije mogao brinuti o njemu...

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Upoznajte Comanda: sićušnu čivavu regrutiranu u meksičku Nacionalnu gardu VIDEO
Upoznajte Comanda: sićušnu čivavu regrutiranu u meksičku Nacionalnu gardu | Video: 24sata/reuters
OSAM PAKETA MARIHUANE

VIDEO Dileri 'pali' u Vrgorcu: Evo što su im sve našli u autu

Granična policija je u Vrgorcu u ponedjeljak oko 16.20 sati zaustavila vozača (34) na A1, a u autu su pronašli dvije vreće marihuane. Nakon pretrage auta oduzeli su osam paketa marihuane ukupne težine osam kilograma i 579 grama. S njim je u autu bila i djevojka (24). Uz kaznenu prijavu predani su pritvorskom nadzorniku.

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Zapljena droge VIDEO
Zapljena droge | Video: PU splitsko-dalmatinska
UPOZNAJTE BACKPACKA

VIDEO - PRIPREMIO SE ZA ZIMU Ovo je debeli medvjed godine!

Backpack, smeđi medvjed iz Nacionalnog parka Katmai na Aljasci, osvojio je ovogodišnji Fat Bear Week – popularno internetsko natjecanje u kojem javnost bira medvjeda koji se najbolje „utovio” za zimu. Natjecanje funkcionira tako da se medvjedi međusobno sučeljavaju u krugovima glasovanja, a publika odlučuje koji prolazi dalje. Iako zvuči kao šala, debljina je za ove medvjede ozbiljna stvar. Tijekom ljeta jedu goleme količine hrane i stvaraju masne zalihe koje će trošiti tijekom zimskog sna. Backpack je nadimak dobio još kao mladunče jer se često 'vozio' majci na leđima dok su prelazili rijeku Brooks.

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Robusni kandidat „Backpack” osvojio je prvo mjesto na Aljaskinom natjecanju „Tjedan debelih medvjeda” 2026. godine. VIDEO
Robusni kandidat „Backpack” osvojio je prvo mjesto na Aljaskinom natjecanju „Tjedan debelih medvjeda” 2026. godine. | Video: 24sata/reuters

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