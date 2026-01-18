Gledajte '240 sekundi' 24sata: Trump 'udario' visoke carine 'neposlušnim' zemljama u EU

DVOJE LJUDI POGINULO
VIDEO Snježni kaos u Rusiji: Kamčatku prekrila četiri metra snijega, ljudi kopaju tunele...
RUSIJA - Na ruskom poluotoku Kamčatki dvije su osobe u šezdesetim godinama poginule nakon što ih je zatrpao snijeg koji se obrušio s krovova, potvrdilo je lokalno ministarstvo za izvanredne situacije. Regiju je pogodilo najobilnije snježno nevrijeme u više od 30 godina, a snijeg je dosezao visinu i do četiri metra. Snimke s Kamčatke prikazuju gotovo potpuno zatrpane automobile, blokirane ulaze u stambene zgrade te snježne tunele koje su stanovnici morali prokopati kako bi izašli iz svojih domova. Oluja je paralizirala promet, zatvorila ceste, izazvala kašnjenja i otkazivanja letova te zaustavila javni prijevoz. Hitne službe uklanjale su snijeg s krovova kako bi spriječile urušavanje, dok su stanovnici upozoreni da ne putuju bez potrebe. Lokalni mediji javljaju i o nestašicama hrane te poteškoćama u nabavi lijekova.
02:37
Dvije osobe su poginule u rekordnim snježnim padalinama koje su donijele nekoliko metara snijega ruskoj Kamčatki
|
Video: 24sata/reuters
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hitna na Rebru pred kolapsom
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Hitni prijem na Rebru pred kolapsom. Krenuli pregledi za obvezni vojni rok. Ustaško skandiranje u Splitu izazvalo reakcije. APN traži prazne stanove za najam. Turizam u EU raste, Hrvatska pri dnu. Alarm zbog mikroplastike u Jadranu. Prosvjedi protiv Trumpa u Danskoj i na Grenlandu. Vukovar reže plaće gradskim zaposlenicima. Film “Svadba” rasprodan prije premijere. Livakovićev povratak u Dinamo pod upitnikom. Barco stigao u Rijeku, prvi Peruanac u HNL-u.
04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata
|
Video: 24sata Video
EKSKLUZIVAN VIDEO Pogledajte fantastičnu čestitku Kramariću!
Luka Modrić, Ivan Perišić, Domagoj Duvnjak, Josip Šimunić i mnogi drugi čestitali su Andreju Kramariću na rekordu kojim je postao Hrvat s najviše utakmica u Bundesligi
01:52
Čestitke Kramariću na rekordu u Bundesligi
|
Video: privatni album/24sata
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Avantura Kolinde na Antarktiku
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: U avanturu na Antarktiku krenula je bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, ministar Habijan ogradio se od trenera Dropulića, a na društvenim mrežama vidljivo je da su i dalje u kontaktu. U Domovinskom pokretu od lani rade snaha i sin drugog čovjeka stranke i zastupnika Stipe Mlinarića Ćipe. Hrvatsku čeka stabilnije, ali osjetno hladnije vrijeme...
04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kolinda avantura na Antarktiku
|
Video: 24sata/Video
VIDEO Ne, ovo nije ledolomac s Arktika nego snimka s Dunava!
Snimka nastala pomoću drona prikazuje brod koji se u srijedu, 14. siječnja, probijao kroz ledene ploče na Dunavu, u vrijeme kada dugotrajan val zimskog vremena zahvaća srednju Europu. Video, koji je objavila Sjevernotransdanubijska direkcija za upravljanje vodama iz Mađarske, prikazuje plovilo kako čisti plovne putove kroz led na rijeci, uz mađarsku sjevernu granicu sa Slovačkom. Srednja Europa posljednjih je tjedana pogođena neuobičajeno niskim temperaturama, zbog kojih se rijeke i jezera lede, u nekim slučajevima prvi put nakon više godina, prenosi Reuters.
01:17
Brod plovi kroz zaleđeni Dunav
|
Video: 24sata/Reuters