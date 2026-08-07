Gledajte '240 sekundi 24sata! Turisti zapalili apartman u Istri, vlasnik: 'Sezona mi je završena'

RAT U UKRAJINI

VIDEO Ukrajina stalno napada 'ruski Amazon'. Satelitske snimke pokazale što se događa Ukrajina zadnjih tjedana napada diljem Rusije logističku infrastrukturu i skladišta divovske internetske trgovine Wildberries, koju često nazivaju "ruskim Amazonom". Kijev na ove objekte ne gleda samo kao na obična trgovačka skladišta, već tvrdi da ih ruske snage koriste i za vojne potrebe, odnosno za skladištenje i distribuciju dijelova za dronove i druge opreme koja se koristi u ratu. S druge strane, napadi služe i kao izravan odgovor na ruska bombardiranja ukrajinske poštanske i logističke infrastrukture te kao način da se ekonomske posljedice rata prenesu dublje na ruski teritorij i približe običnim građanima.

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