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Gledajte '240 sekundi 24sata! Turisti zapalili apartman u Istri, vlasnik: 'Sezona mi je završena'
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Turisti uništili apartman u Istri, 125 milijuna eura mogla bi stajati sanacija otpada u Gospiću, u Osijeku pretukli nogometnog suca, od utorka nove cijene goriva, rastu mirovine za 200 tisuća branitelja...