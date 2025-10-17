Gledajte '240 sekundi' 24sata: U novoj akciji EPPO-a 'pala' je ravnateljica Doma zdravlja!

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Nož tijekom naguravanja izletio iz ruksaka i ozlijedio učenika! Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Teškom tjelesnom ozljedom završilo je prijateljsko naguravanje dvojice učenika u srednjoj školi u Bedekovčini nakon što je iz ruksaka jednog od njih izletio nož te ranio drugog. Beroš se vraća operiranju nakon sedam godina pauze. Plenković: 'To je kao vožnja automobila'. Novac od kredita hrvatskih branitelja trošili su na provode, aute i skupe hotele u Srbiji. Inspekcija ruši 15 bespravno izgrađenih objekata u Ližnjanu.

