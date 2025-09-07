Obavijesti

News

Komentari 0
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata. Liječnici o radu u Hrvatskoj: 'Za mlade ovdje nema budućnosti'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Liječnice koje rade u Njemačkoj i Švicarskoj te liječnik koji se vratio iz Irske dijele svoja iskustva o radu u Hrvatskoj i inozemstvu. Tisuće Hrvata ostalo je bez novca zbog urušavanja piramidalne sheme. Papa Lav 14. proglasio je svetim Carla Acutisa, tinejdžera poznatog kao Božji influencer. Nova školska godina počinje, a oko 36 tisuća prvašića kreće u školu. Osobe s invaliditetom čekaju do 10 mjeseci na rješenje o inkluzivnom dodatku. Vinka Lakić, bez vozačkog ispita, spasila je 1991. godine pod kišom granata 19 žena, djece i staraca vozeći kamion koji je upalio njezin osmogodišnji sin.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata. Liječnici o radu u Hrvatskoj: 'Za mlade ovdje nema budućnosti' 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata. Liječnici o radu u Hrvatskoj: 'Za mlade ovdje nema budućnosti' | Video: 24sata Video
TRAŽE IZNENAĐENJE

VIDEO Crnogorci odradili svoj trening, važan adut Prosinečkog upitan za susret s Hrvatskom

Reprezentacija Crne Gore je nakon Hrvatske odradila trening na Maksimiru uoči dvoboja s Hrvatskom. Robert Prosinečki je sve nadgledao, a otkrio je i da je Stefan Savić upitan za susret s "Vatrenima" te da će na treningu odlučiti hoće li igrati ili ne. Izbornik Crne Gore najavio je da će dati maksimum te da će pokušati iskoristiti slabosti Hrvatske, ako ih uoče

Pokretanje videa...

Trening Crne Gore na Maksimiru 00:38
Trening Crne Gore na Maksimiru | Video: Petar Božičević za 24sata
ZANIMLJIV DETALJ

VIDEO Dalić prije treninga čestitao Stanišiću, Luka Modrić gurnuo kroz noge Ćaleta-Caru

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening prije utakmice protiv Crne Gore na Maksimiru. Prije početka treninga izbornik je okupio sve igrače u krug i čestitao Stanišiću na prinovi. Nakon zagrijavanja igrači su krenuli igrati "ševu", a u jednoj od skupini je Modrić majstorijom gurnuo loptu kroz noge Ćaleta-Caru

Pokretanje videa...

Trening hrvatske nogometne reprezentacije pred Crnu Goru 00:58
Trening hrvatske nogometne reprezentacije pred Crnu Goru | Video: Petar Božičević za 24sata
BUKTINJA NA AUTOCESTI

VIDEO Gori auto kod Rugvice

Zbog požara na vozilu na čvoru Zagreb istok u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom, piše HAK. Policija je dojavu zaprimila u 10:10 sati, a ozlijeđenih nema. Na terenu su vatrogasci i policija. Slijedi očevid...

Pokretanje videa...

Požar na zagrebačkoj obilaznici 00:24
Požar na zagrebačkoj obilaznici | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vili Beroš više nije profesor na fakultetu, ostao je bez pozicije

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Tijekom kućnog poroda blizanaca u Zagrebu preminulo jedno dijete, uhićena Austrijanka (69), međunarodno ovlaštena primalja zbog sumnje na nesavjesno liječenje. Bivši umirovljeni brigadir prijetio je bombom Milanoviću, a u stanu su mu našli pušku i streljivo. Dječak (13) koji je htio silovati majku svog prijatelja mogao bi završiti u domu, neće kazneno odgovarati. Posrnuli ministar Beroš više nije izvanredni profesor na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Plenković od početka kolovoza izgubio je još pet kilograma, ukupno 20 kilograma u nekoliko mjeseci.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vili Beroš više nije profesor na fakultetu, ostao je bez pozicije 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vili Beroš više nije profesor na fakultetu, ostao je bez pozicije | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatski vojnici neće u Ukrajinu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Neće biti hrvatskih vojnika u Ukrajini. Dječak (13) pokušao silovati majku svog prijatelja. HUBOL o otkriću 24sata: 'Vinogradska je napravila propust u vezi Beroša. Zbog sporosti Ministarstva 14 djece u Zagrebu nema mjesto u posebnom razrednom odjelu. (Ne)miran odlazak šefa Civilne s funkcije.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatski vojnici neće u Ukrajinu 03:57
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatski vojnici neće u Ukrajinu | Video: 24sata/Video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025