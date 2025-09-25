Obavijesti

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Osumnjičeni za ubojstvo Grgića u Slavoniji pun droge i oružja...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Ubojica iz Sl. Broda pun droge i oružja. Teško stanje pretučenog mladića u Našicama. Policajci 'dilali' podatke odvjetniku o prometnim nesrećama. Pronađeni posmrtni ostaci troje muškaraca na Ovčari. Dronovi opet nad Danskom.

Gledajte '240 sekundi' 24sata 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
NESREĆA U ZAGREBU

VIDEO Auto uletio pred tramvaj

U četvrtak oko 16 sati u Šubićevoj ulici došlo je do sudara osobnog vozila i tramvaja linije 5. U nesreći, srećom, nije bilo ozlijeđenih, a zabilježena je manja materijalna šteta. "Promet je bio nakratko obustavljen, no normaliziran je nakon dvadesetak minuta", rekao nam je glasnogovornik ZET-a Domagoj Zeba.

Trenutak sudara tramvaja i kombija u Zagrebu 00:22
Trenutak sudara tramvaja i kombija u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata
SIGURNOST U PROMETU

VIDEO Učenici u Osijeku dobili su poduku kako sigurno voziti električni romobil

OSIJEK - grupa osmaša je u utorak na poligonu sudjelovalo na obuci o korištenju i prometovanju e-romobilom. Prvo su učili sigurno voziti preko simulatora, a zatim na poligonu. Cilj ove akcije je edukacija mlađih naraštaja.

Učenici u Osijeku dobili su poduku kako sigurno voziti električni romobil 00:59
Učenici u Osijeku dobili su poduku kako sigurno voziti električni romobil | Video: 24sata/Davor Javorović/PIXSELL
U LISICAMA

VIDEO Osumnjičeni za ubojstvo u Sl. Brodu stigao na Županijski sud uz jaku policijsku pratnju

SLAVONSKI BROD - Osumnjičeni za ubojstvo kraj Slavonskog Broda, stigao je na Županijski sud. Ranije je njegov odvjetnik izjavio kako se na ispitivanju branio šutnjom. Na teret mu se stavlja ubojstvo i neovlaštena proizvodnja i promet droga.

Dovođenje osumnjičenika na sud 00:58
Dovođenje osumnjičenika na sud | Video: 24sata
PARKING KOJI SE PLAĆA

Nevjerojatna snimka iz Osijeka: 'Blokirala je parking jer veli da čeka goste iz Zagreba. Strašno'

OSIJEK Čitatelj nam je poslao snimku žene koja navodno na privatnom parkingu sprječavala ljude da se parkiraju. - Na privatnom parkingu koji se naplaćuje, žena blokira ljudima parkirno mjesto uz izgovore da očekuje ljude iz Zagreba - ispričao nam je čitatelj te dodao kako je sve to trajalo pet do deset minuta.

Žena blokira parking u Osijeku 00:53
Žena blokira parking u Osijeku | Video: Čitatelj 24sata
VIDEO

Vidi pametnjakovića na ZG obilaznici: Mi budale u gužvi, on pametan po zaustavnoj!

ZAGREB - Mi u gužvi, a on se zaustavnom trakom vozi 500 metara kako bi nas sve izbjegao, kazao nam je čitatelj koji je snimio neopreznu vožnju na zagrebačkoj obilaznici. Kako nam je ranije ispričao sudski vještak Goran Husinec, ovo su izuzetno opasne radnje. "Vozači ne očekuju da ih netko pretječe po zaustavnoj traci i događa se da neće ni provjeriti, a za nesreću je dovoljno da suvozač iz automobila u koloni u desnoj traci otvori vrata automobila i dolazi do tragedije. Često nastradaju djeca koja znaju otvoriti vrata i nalete na automobil. To su suludi vozači, a kazne su premale", rekao nam je Husinec.

Vožnja po zaustavnoj tranici na obilaznici u Zagrebu 00:17
Vožnja po zaustavnoj tranici na obilaznici u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

