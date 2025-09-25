Gledajte '240 sekundi' 24sata: Osumnjičeni za ubojstvo Grgića u Slavoniji pun droge i oružja...

VIDEO

Vidi pametnjakovića na ZG obilaznici: Mi budale u gužvi, on pametan po zaustavnoj! ZAGREB - Mi u gužvi, a on se zaustavnom trakom vozi 500 metara kako bi nas sve izbjegao, kazao nam je čitatelj koji je snimio neopreznu vožnju na zagrebačkoj obilaznici. Kako nam je ranije ispričao sudski vještak Goran Husinec, ovo su izuzetno opasne radnje. "Vozači ne očekuju da ih netko pretječe po zaustavnoj traci i događa se da neće ni provjeriti, a za nesreću je dovoljno da suvozač iz automobila u koloni u desnoj traci otvori vrata automobila i dolazi do tragedije. Često nastradaju djeca koja znaju otvoriti vrata i nalete na automobil. To su suludi vozači, a kazne su premale", rekao nam je Husinec.

