Gledajte '240 sekundi' 24sata: Osumnjičeni za ubojstvo Grgića u Slavoniji pun droge i oružja...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Ubojica iz Sl. Broda pun droge i oružja. Teško stanje pretučenog mladića u Našicama. Policajci 'dilali' podatke odvjetniku o prometnim nesrećama. Pronađeni posmrtni ostaci troje muškaraca na Ovčari. Dronovi opet nad Danskom.