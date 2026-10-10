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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': USKOK razotkrio mrežu za otpad, prosvjed u Našicama...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: USKOK sumnja na mrežu od 19 ljudi i sedam tvrtki uključenih u nezakonito zbrinjavanje otpada, a među uhićenima je i član uprave tvrtke CE-ZA-R. U Našicama su prosvjedovali protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Nexe. Jedanaest vagona teretnog vlaka iskliznulo je iz tračnica kod Meje, a u Zagrebu su vozači satima ostali blokirani u garaži Centra Cvjetni. Moody's je podignuo kreditni rejting Hrvatske, dok su vatrogasci na području Vrgorca zbog suše isporučili 500 kubika vode.

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Gledajte '240 sekundi 24sata': USKOK razotkrio mrežu za otpad, prosvjed u Našicama... VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': USKOK razotkrio mrežu za otpad, prosvjed u Našicama... | Video: 24sata/Video
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Biblijski potop, preokret i velika pobjeda Hajduka nad Dinamom! Pogledajte golove

HAJDUK - DINAMO 2-1 "Bili" su nakon više od 600 dana pobijedili Dinamo i to u praktički nemogućim uvjetima. Beljo je doveo "modre" u prednost lijepim golom, ali tri minute kasnije McKenna je zabio autogol na ubačaj Hrgovića. Preokret domaćima je preciznim udarcem donio Bamba, a onda je krenula ludnica. Kiša je potpuno natopila teren, lopta se jedva kretala, a Hajduk je izdržao i sada je prvi

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Sažetak Hajduk - Dinamo VIDEO
Sažetak Hajduk - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
STRESNA VEČERNJA VOŽNJA

VIDEO Drama na Maksimirskoj cesti: 'Tramvaj je počeo gorjeti, ljudi su u panici istrčali van...'

Vožnja tramvajem u petak kasno navečer zagrebačkom Maksimirskom cestom pretvorila se u stres i strah za građane koji su bili u njemu. Tramvaju je planuo krov pa su putnici morali bježati. Ozlijeđenih nema.

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Gorio tramvaj na Maksimiru VIDEO
Gorio tramvaj na Maksimiru | Video: snimili čitatelji 24sata
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Fernandes i Skoko zabili za veliko slavlje Rudeša protiv Gorice! Pogledajte sve golove

GORICA - RUDEŠ 1-2 U derbiju začelja Rudeš je pobijedio Goricu na gostovanju i tako pobjegao s dna tablice. Domaći su dominirali u prvom dijelu, ali nisu došli do gola. To je kaznio Rudeš nakon što je lijepu akciju završio Noa Skoko. Na startu nastavka Junior Fernandes zabio je iz blizine za 2-0. U 80. minuti Bogojević je smanjio iz penala, ali je momčad Marija Carevića pala na zadnje mjesto

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Golovi na utakmici Gorica - Rudeš VIDEO
Golovi na utakmici Gorica - Rudeš | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Zadnji Baretov blues. Detalji proširenja istrage oko otpada

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: U svom stanu u Zagrebu preminuo je legendarni glazbenik Goran Bare. Više uhićenih u proširenju istrage oko ilegalnog odlaganja otpada. CEZAR treba dobiti milijune za sanaciju, a USKOK ih istražuje. Detalji rebalansa proračuna koji raste na 36,6 milijardi eura. Ubojica Mihaele Berak rekao da je kriv, ali da nije imao namjeru ubiti. Turistička sezona u plusu i nakon rujna.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata! Zadnji Baretov blues. Detalji proširenja istrage oko otpada VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Zadnji Baretov blues. Detalji proširenja istrage oko otpada | Video: 24sata/Video
Želi oslabiti djelovanje

VIDEO Donald Trump uveo nove sankcije Haškom sudu: Nećemo dopustiti da sude Amerikancima

Vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa u petak je uvela nove sankcije Međunarodnom kaznenom sudu (ICC), nekoliko sati nakon što je jedna od njegovih bivših sutkinja osvojila Nobelovu nagradu za mir. Trumpova administracija već je dugo neprijateljski raspoložena prema toj instituciji te je njezinim tužiteljima i sucima već uvela sankcije. Nova odluka ide korak dalje jer bi potencijalno mogla kažnjavati tvrtke koje pružaju usluge samom sudu. „Predsjednik Trump nikada neće dopustiti Međunarodnom kaznenom sudu da procesuira Amerikance”, rekao je državni tajnik Marco Rubio u priopćenju koje je Reuters dobio na uvid uoči službene objave.

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Međunarodni kazneni sud traži potporu VIDEO
Međunarodni kazneni sud traži potporu | Video: 24sata/Reuters

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