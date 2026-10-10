Gledajte '240 sekundi 24sata': USKOK razotkrio mrežu za otpad, prosvjed u Našicama...

SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Fernandes i Skoko zabili za veliko slavlje Rudeša protiv Gorice! Pogledajte sve golove GORICA - RUDEŠ 1-2 U derbiju začelja Rudeš je pobijedio Goricu na gostovanju i tako pobjegao s dna tablice. Domaći su dominirali u prvom dijelu, ali nisu došli do gola. To je kaznio Rudeš nakon što je lijepu akciju završio Noa Skoko. Na startu nastavka Junior Fernandes zabio je iz blizine za 2-0. U 80. minuti Bogojević je smanjio iz penala, ali je momčad Marija Carevića pala na zadnje mjesto

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