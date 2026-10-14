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Gledajte '240 sekundi 24sata': Uskokov niz nagodbi, Škoriću ostala još jedna optužnica
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Josip Škorić se nagodio s Uskokom, a ostala mu je još jedna optužnica za mito. Do 3000 eura mogle bi biti kazne za roditelje koji djeci mlađoj od 15 daju romobil u ruke. Muškarac (70) peta je žrtva požara u Omišu. Što donose izmjene zakona o nestalima. Uskok otvorio istragu i protiv gradonačelnika Oroslavja Šimunića.