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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Uskokov niz nagodbi, Škoriću ostala još jedna optužnica

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Josip Škorić se nagodio s Uskokom, a ostala mu je još jedna optužnica za mito. Do 3000 eura mogle bi biti kazne za roditelje koji djeci mlađoj od 15 daju romobil u ruke. Muškarac (70) peta je žrtva požara u Omišu. Što donose izmjene zakona o nestalima. Uskok otvorio istragu i protiv gradonačelnika Oroslavja Šimunića.

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Gledajte 240 sekundi 24sata VIDEO
Gledajte 240 sekundi 24sata | Video: 24sata Video
HAMLEYS OBJAVIO LISTU HITOVA

VIDEO Ovo su najtraženije igračke za Božić 2026., neke su hit i među odraslima

Pametni ljubimci, Barbie, Lego i igračke za stiskanje našli su se na popisu 15 najtraženijih igračaka za Božić 2026. godine koji je objavio londonski Hamleys. Među hitovima su mekane igračke Big Squij, koje se mogu stiskati, interaktivni plišanci Movers and Shakers te automobil Scorpix RC koji se pretvara u škorpiona. Na popisu su i lutke Barbie iz Orašara, Peppa Pig, figura Hatsune Miku te Lego figurice Doctora Dooma. Voditelj Hamleysa UK Keane Herman kaže da se popis sastoji od tradicionalnih igračaka i novih trendova, a posebno ističe popularnost mekanih igračaka koje privlače i djecu i odrasle.

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Božićne igračke VIDEO
Božićne igračke | Video: 24sata/Reuters
CIJENE SE JOŠ ČEKAJU

VIDEO Ovako izgleda Hyundai Tucson N Line, ovo su noviteti

Hyundai je predstavio novi Tucson N Line, sportskiju izvedbu svojeg SUV-a u kojoj su glavne promjene na izgledu i opremi. Prepoznaje se po agresivnijim odbojnicima, detaljima u boji karoserije i 20-inčnim aluminijskim naplatcima. Kabina donosi crne obloge, crvene detalje i sportska sjedala, ali zadržava prostranost i praktičnost standardnog modela. Ponuda motora ostaje ista, uključujući benzinsku, hibridnu i plug-in hibridnu izvedbu. Cijene za Hrvatsku još nisu objavljene.

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Ovo je novi Hyundai Tucson N Line VIDEO
Ovo je novi Hyundai Tucson N Line | Video: autostart.hr
PRIPREME NA POLJUDU

VIDEO Pogledajte zadnji trening Hajduka uoči utakmice s Ajaxom

SPLIT - Nogometaši Hajduka u srijedu su na Poljudu odradili posljednji trening uoči utakmice prvog kola Konferencijske lige protiv nizozemskog velikana Ajaxa (četvrtak, 18.45 sati)

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Trening Hajduka uoči Ajaxa VIDEO
Trening Hajduka uoči Ajaxa | Video: Tomislav Gabelić/24sata
FANOVI, PRIJATELJI...

VIDEO Stotine ljudi oprostilo se od Gorana Bareta u Vinkovcima

VINKOVCI - Stotine ljudi, među kojima su brojni Vinkovčani, prijatelji, kolege i članovi obitelji, oprostili su se u utorak od legendarnog Gorana Bareta na groblju u Vinkovcima. Njegova je obitelj neutješna...

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Suze i tuga na sprovodu Gorana Bare VIDEO
Suze i tuga na sprovodu Gorana Bare | Video: Franjo Lepan/24sata
INTERVENCIJA U TIJEKU

VIDEO Gori skladište tvrtke Kali tuna na Ugljanu, širi se crni dim

UGLJAN - Iz još nepoznatog razloga planulo je skladište tvrtki Kali tuna u mjestu Kali na otoku Ugljanu. Na mjesto požara poslani su vatrogasci DVD-a Kali, otoka Pašmana i Preka. Iznad otoka se širi gust crni dim koji je vidljiv i iz Zadra. Kako doznajemo, gorjele su stare mreže.

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Požar na Ugljanu VIDEO
Požar na Ugljanu | Video: čitatelj/24sata

OSTALO

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