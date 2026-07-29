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Gledajte '240 sekundi 24sata': Varvodić je novi šef HOO-a!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Josip Varvodić je novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Pobjedu je odnio u dramatičnoj završnici protiv Dragana Primorca, Kazahstan je dobio papire za izručenje Vedrana Pavleka, lav usmrtio lavicu u Zoološkom vrtu u Zagrebu, maloljetni nasilnik iz Sl. Broda poslan u popravni dom, osmogodišnji Josip svjetski je prvak u mentalnoj aritmetici, Gvardiol potpisao ugovor života...