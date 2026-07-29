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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Varvodić je novi šef HOO-a!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Josip Varvodić je novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Pobjedu je odnio u dramatičnoj završnici protiv Dragana Primorca, Kazahstan je dobio papire za izručenje Vedrana Pavleka, lav usmrtio lavicu u Zoološkom vrtu u Zagrebu, maloljetni nasilnik iz Sl. Broda poslan u popravni dom, osmogodišnji Josip svjetski je prvak u mentalnoj aritmetici, Gvardiol potpisao ugovor života...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Varvodić je novi šef HOO-a! VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Varvodić je novi šef HOO-a! | Video: 24sata/Video
POTRAGA U MEĐUGORJU

VIDEO UHIĆENJA Ovdje su našli vandala koji je zapalio oltar

Nakon višesatne potrage policija je privela muškarca kojeg sumnjiče da je zapalio vanjski oltar u Međugorju, potvrdili su iz MUP-a HNŽ. Naš čitatelj snimio je trenutak uhićenja u mjestu Cerno kraj Ljubuškog. Osim oltara, jutros su oštećeni i kipovi Gospe na više lokacija te su ostavljeni razni natpisi. Kako doznajemo, vanjski oltar, koji je počinitelj zapalio, već je očišćen, postavljene su nove klupe te se tamo planira već večeras služiti misa.

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Uhićen muškarac koji je vandalizirao oltar u Međugorju VIDEO
Uhićen muškarac koji je vandalizirao oltar u Međugorju | Video: čitatelj/24sata
SNAŽNO PODRHTAVANJE

VIDEO Srušeni hramovi i brojni mostovi. Pogledajte štete koje je napravio potres u Japanu

Snažan potres pogodio je u utorak popodne Japan i izazvao velike štete. Prve zračne snimke pokazuju urušene hramove i brojne ceste i mostove. Oštećen je i bedem oko dvorca Kumamoto nakon udara od 7,1 Richtera

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Potres u Japanu VIDEO
Potres u Japanu | Video: 24sata/reuters
STRAVIČNO

KRUŽI VIDEO Evo kako je vandal palio oltar u Međugorju!

MEĐUGORJE - Nadzorna kamera zabilježila je trenutak u kojem muškarac prilazi prostoru vanjskog oltara iza župne crkve svetoga Jakova u Međugorju, polijeva ga zapaljivom tekućinom, a potom izaziva požar. Hercegovina.info donosi snimku nastalu jutros u 4.46 sati. Na njoj se vidi muškarac koji dolazi do oltara, polijeva prostor te potom pali vatru i udaljava se s mjesta događaja. Na nedavno obnovljenom vanjskom oltaru nastala je materijalna šteta, no njezin opseg zasad nije službeno potvrđen.

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Muškarac zapalio oltar u Međugorju VIDEO
Muškarac zapalio oltar u Međugorju | Video: 24sata
VIRALNA PJESMICA

VIDEO Ovakvu verziju brojalice 'Sjela baba u balon' još niste čuli! I psi u Splitu su 'zaplesali'

Prije finala izložbe pasa u Splitu, natjecatelji i njihovi vlasnici zaplesali su na popularnu brojalicu 'Sjela baba u balon'. Među njima bila je i Lana Klingor dok je glavnu 'rolu' preuzela splitska pjevačica Emily Maroš

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Završena izložba pasa u Splitu VIDEO
Završena izložba pasa u Splitu | Video: 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Istraga oko vatre u Francuskoj, policija je uhitila petero ljudi...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Požar na gradilištu u francuskom gradiću Somos najvjerojatnije je kriv za vatrenu apokalipsu, od utorka litra benzina poskupljuje, nakon turističke sezone kreće sanacija površinskih pukotina na pilonima Pelješkog mosta...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Istraga oko vatre u Francuskoj, policija je uhitila petero ljudi... VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Istraga oko vatre u Francuskoj, policija je uhitila petero ljudi... | Video: 24sata/Video

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