Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vatreni stižu u Alexandriju! Po gradu su i policijske kamere

AMERIKA BIJESNA

VIDEO Ovo je helikopter Apache za koji Trump tvrdi da je srušen: 'Dvojicu pilota smo spasili...' Američki predsjednik Donald Trump objavio je u utorak da je Iran tijekom noći srušio američki helikopter Apache koji je patrolirao iznad Hormuškog tjesnaca te najavio odgovor SAD-a. Trump je na društvenim mrežama napisao da su ga američke vojne službe obavijestile kako su Iranci srušili “jedan od naših visoko sofisticiranih helikoptera Apache”. Dodao je da su dvojica pilota spašena te da nisu ozlijeđena. "Ipak, Sjedinjene Države moraju odgovoriti na ovaj napad", poručio je Trump. Incident dodatno komplicira napore za postizanje mira u širem bliskoistočnom sukobu i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključne rute za svjetsku trgovinu energentima. Američka vojska priopćila je Reutersu da je posadu pronašao i spasio površinski dron američke mornarice. Prema američkom Središnjem zapovjedništvu, AH-64 Apache srušio se oko 3 sata ujutro po lokalnom vremenu.

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