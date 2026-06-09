Obavijesti

News

Komentari 0
NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vatreni stižu u Alexandriju! Po gradu su i policijske kamere

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Vatreni su poletjeli na mundijal u SAD iz zagrebačke zračne luke, suoptuženica Josipa Pleslić ex Rimac u aferi sport i glazba Jelena Drlje nagodila se zbog namještanja državnog ispita, krizni tim za psihološku pomoć stigao u školu na velikogoričkom području u kojoj se hranom ugušio učenik...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vatreni stižu u Alexandriju! Po gradu su i policijske kamere VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vatreni stižu u Alexandriju! Po gradu su i policijske kamere | Video: 24sata/Video
AMERIKA BIJESNA

VIDEO Ovo je helikopter Apache za koji Trump tvrdi da je srušen: 'Dvojicu pilota smo spasili...'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u utorak da je Iran tijekom noći srušio američki helikopter Apache koji je patrolirao iznad Hormuškog tjesnaca te najavio odgovor SAD-a. Trump je na društvenim mrežama napisao da su ga američke vojne službe obavijestile kako su Iranci srušili “jedan od naših visoko sofisticiranih helikoptera Apache”. Dodao je da su dvojica pilota spašena te da nisu ozlijeđena. "Ipak, Sjedinjene Države moraju odgovoriti na ovaj napad", poručio je Trump. Incident dodatno komplicira napore za postizanje mira u širem bliskoistočnom sukobu i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključne rute za svjetsku trgovinu energentima. Američka vojska priopćila je Reutersu da je posadu pronašao i spasio površinski dron američke mornarice. Prema američkom Središnjem zapovjedništvu, AH-64 Apache srušio se oko 3 sata ujutro po lokalnom vremenu.

Pokretanje videa...

Snimke Apache helikoptera VIDEO
Snimke Apache helikoptera | Video: 24sata/Reuters
24SATA U SAD-U

USA REPORT 24SATA Hrvatska zastava se vijori u Alexandriji!

ALEXANDRIA - Reporter 24sata Hrvoje Tironi javio se iz Alexandrije s novim zanimljivostima iz Alexandrije, gdje će u kasnim večernjim satima doći hrvatska nogometna reprezentacija. Podsjetimo, "vatreni" su u utorak poletjeli za SAD, a smješteni su u hotelu AKA.

Pokretanje videa...

USA REPORT 24SATA Hrvatska zastava već se vijori u Alexandriji! VIDEO
USA REPORT 24SATA Hrvatska zastava već se vijori u Alexandriji! | Video: Hrvoje Tironi/24sata
GOOD LUCK!

VIDEO Ovo je trenutak kad su 'vatreni' poletjeli za Ameriku

ZAGREB - Čitatelj 24sata uhvatio je Airbus A330 američkog National Airlinesa kako polijeće za Washington oko 12.45. U njemu se nalazi hrvatska nogometna reprezentacija. Sletjet će oko 22.30 po hrvatskom vremenu

Pokretanje videa...

GIF VIDEO
GIF | Video: čitatelj/24sata
CRVENA ZVIJER

VIDEO Čudo u Vrbovcu: U štali našli napušteni Lamborghini. 'Stižu ponude, ali ne damo ga!'

VRBOVEC - Službena replika talijanske jurilice je više od 30 godina stajala na jednom imanju u Vrbovcu, prešla je svega 25 kilometara, ali vlasnici kažu: 'Nije na prodaju! Auto je stigao 1992. iz Njemačke, a kad su ga pregledali, otkrili su da je zapravo riječ o licenciranoj replici Lamborghinija Countacha, koju je proizvela britanska kompanija Prova Design.

Pokretanje videa...

Željko Octenjak stručnjak je za pronalazak i popravak starih rijetkih i napuštenih automobila VIDEO
Željko Octenjak stručnjak je za pronalazak i popravak starih rijetkih i napuštenih automobila | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell
STANOVNICI U ŠOKU

VIDEO Zbog medvjeda zatvorili skoro 100 škola u Japanu! Ulovili ga nakon 2 dana potrage

JAPAN: Grad Utsonmiya u Japanu na dva dana zatvorio je sve škole u gradu, njih gotovo stotinu, nakon što je u gradu viđen crni medvjed! "Jako sam iznenađena, ovo se nikad nije dogodilo u našem gradu", kazala je jedna stanovnica. Organizirana je velika potraga za medvjedom koji je preplašio stanovnike ovog grada od pola milijuna ljudi, medu su lovci ulovili u utorak. Medvjed je uhvaćen živ, uspavali su ga strelicama za umirivanje u dvorištu jedne kuće u stambenom dijelu grada, a zatim su ga utovarili na kamion i odvezli.

Pokretanje videa...

Japanski grad obustavio rad 94 škole nakon prvog viđenja medvjeda VIDEO
Japanski grad obustavio rad 94 škole nakon prvog viđenja medvjeda | Video: 24sata/reuters

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026