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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vatreni stižu u Alexandriju! Po gradu su i policijske kamere
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Vatreni su poletjeli na mundijal u SAD iz zagrebačke zračne luke, suoptuženica Josipa Pleslić ex Rimac u aferi sport i glazba Jelena Drlje nagodila se zbog namještanja državnog ispita, krizni tim za psihološku pomoć stigao u školu na velikogoričkom području u kojoj se hranom ugušio učenik...