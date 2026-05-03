Gledajte 240 sekundi 24sata: Veliko srce Puljanina Igora. 400 djece doveo je na ljetovanje...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: U šest godina kroz akciju "More ljubavi" Puljanin i veliki humanitarac Igor Loparić u Istru na ljetovanje doveo je 500 ljudi od čega 400 siromašne i bolesne djece koji nikada nisu imali prilike vidjeli more i okupati se. Među njima je bio i dječak koji je dvije godine proveo u bolnici jer je rođen s pola srca. U apartman ga je primila Puljanka Andrea. "Svatko odgovara za ono što radi iza četiri zida", neslužbeni je komentar HDZ-a na incident u Novalji u kojem je navodno ozlijeđen ličko senjski župan Petry. Župan ne odgovara na pozive. Iako ne bi smio, čitatelj 24sata tvrdi da je potpuno neometano ušao na gradište Doma sportova, gdje je bez kontrole proveo sat vremena. U brojnim prostorijama zatekao je razni namještaj i inventar, nagrade, medalje i pehare.