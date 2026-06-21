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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Viktor Šimiunić je objavio nove o trošenju u hrvatskom sportu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je nove dokumente za koje tvrdi da otvaraju dodatna pitanja o trošenju javnog novca u hrvatskom sportu, vatrogasci spašavali ljude iz smrskanog BMW-a, mirovni pregovori u Švicarskoj, Dabro opet pjeva i provocira, Modrić protiv Paname igra svoju 200. utakmicu za 'vatrene'...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Viktor Šimiunić je objavio nove o trošenju u hrvatskom sportu VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Viktor Šimiunić je objavio nove o trošenju u hrvatskom sportu | Video: 24sata Video
PRIPREME ZA PANAMU

VIDEO Tisuću Hrvata skupilo se nakon mise u Torontu! Svi su se družili u hrvatskim obilježjima

Hrvatski navijači već su se okupili u Torontu uoči susreta s Panamom. U crkvi Hrvatskih mučenika u Mississaugi stotinjak navijača prisustvovalo je svetoj misi, nakon koje su uslijedili piknik i okupljanje oko tisuću Hrvata

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Tomislav Gabelić VIDEO
Tomislav Gabelić | Video: Tomislav Gabelić/24sata
GRIZ PO GRIZ

VIDEO Evo kako izgleda jedan dan rušenja zgrade Vjesnika

ZAGREB - Iaoko je nedjelja, vrijedni radnici tvrtke Eurco nastavili su s rušenjem ostataka nebodera Vjesnika na zagrebačkoj Slavonskoj aveniji. Video fotoreporterke agencije Pixsell pokazuje kako to izgleda u jednom danu. S rušenjem bi trebali biti gotovi do 5. srpnja

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Zagreb: Nastavak rušenja Vjesnika VIDEO
Zagreb: Nastavak rušenja Vjesnika | Video: 24sata/pixsell
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VIDEO Dinamovci i hajdukovci zajedno navijaju za Hrvatsku u Torontu. Ljubili se i grbovi

TORONTO - Da za hrvatsku nogometnu reprezentaciju navijaju svi, još smo se jednom uvjerili u Torontu. Ivica Dragun stigao je u Kanadu zbog Vatrenih u Hajdukovu dresu Marka Livaje, a sprijateljio se s još jednim navijačem koji nosi Dinamov dres.

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Ivica Dragun VIDEO
Ivica Dragun | Video: Tomislav Gabelić/24sata
SA ZAJEDNICOM HRVATA

VIDEO 'Toronto je ponosan što će ugostiti 'vatrene'. Jako držimo do naših običaja...'

TORONTO - U Mississaugi je naš reporter Tomislav Gabelić razgovarao s Kristinom Drlje, koja sudjeluje u organizaciji piknika u crkvi Hrvatskih mučenika. Njezina se obitelj u Kanadu preselila u drugoj polovici prošlog stoljeća, a podrijetlom je iz Podravine. Kao i ostali hrvatski iseljenici u Kanadi, istaknula je da joj je iznimno drago što će hrvatska reprezentacija igrati u Torontu.

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Kristina Drlje VIDEO
Kristina Drlje | Video: Tomislav Gabelić/24sata
24SATA U SAD-U

USA REPORT 24SATA Dalić ima samo dvije dvojbe uoči Paname

ALEXANDRIA - "Vatreni" će odraditi posljednji trening u Alexandriji prije utakmice protiv Paname. Izbornik ima samo dvije dvojbe oko početnog sastava. U veznom redu bira između Matea Kovačića i Petra Sučića, dok u napadu još odlučuje hoće li ponovno započeti Petar Musa ili će priliku od prve minute dobiti Ante Budimir.

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Hrvoje Tironi VIDEO
Hrvoje Tironi | Video: Hrvoje Tironi/24sata

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