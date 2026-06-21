Gledajte '240 sekundi 24sata': Viktor Šimiunić je objavio nove o trošenju u hrvatskom sportu

SA ZAJEDNICOM HRVATA

VIDEO 'Toronto je ponosan što će ugostiti 'vatrene'. Jako držimo do naših običaja...' TORONTO - U Mississaugi je naš reporter Tomislav Gabelić razgovarao s Kristinom Drlje, koja sudjeluje u organizaciji piknika u crkvi Hrvatskih mučenika. Njezina se obitelj u Kanadu preselila u drugoj polovici prošlog stoljeća, a podrijetlom je iz Podravine. Kao i ostali hrvatski iseljenici u Kanadi, istaknula je da joj je iznimno drago što će hrvatska reprezentacija igrati u Torontu.

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