Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vili Beroš traži posao! Javio se na natječaj za neurokirurga?
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Glavne vijesti petka: Bivši ministar zdravstva Vili Beroš sada traži novi posao. Nekadašnji miljenik nacije prijavio se navodno u natječaj za neurokirurga. Stručnjaci o pretučenim Slovencima: 'To je skandal'. Oboljeli na inkluzivni dodatak i dalje čekaju. Misteriozni Moslavac šef je narkokartela...