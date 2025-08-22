Obavijesti

News

Komentari 3
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vili Beroš traži posao! Javio se na natječaj za neurokirurga?

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Glavne vijesti petka: Bivši ministar zdravstva Vili Beroš sada traži novi posao. Nekadašnji miljenik nacije prijavio se navodno u natječaj za neurokirurga. Stručnjaci o pretučenim Slovencima: 'To je skandal'. Oboljeli na inkluzivni dodatak i dalje čekaju. Misteriozni Moslavac šef je narkokartela...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vili Beroš traži posao! Javio se na natječaj za neurokirurga? 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vili Beroš traži posao! Javio se na natječaj za neurokirurga? | Video: 24sata/Video
DELIRIJ NA TRIBINAMA

VIDEO Slavlje i pjesma orila se Rujevicom. Evo kako su igrači Rijeke feštali s navijačima

RIJEKA - PAOK 1-0 Riječani su u prvoj utakmici doigravanja za Europsku ligu pobijedili Grke i tako nose bitnu prednost na gostovanje. Menalo glavom je 'zakucao' ubačaj Jankovića u 39. minuti i pokrenuo erupciju oduševljenja na Rujevici. U drugom dijelu Rijeka je zatvorila sve prilaze svom golu i zasluženo slavila. Na kraju su igrači s Armadom zapjevali riječki klasik: 'Ajme meni nije mi dobro...'

Pokretanje videa...

Armada slavila s igračima Rijeke pobjedu 00:33
Armada slavila s igračima Rijeke pobjedu | Video: Hrvoje Tironi /24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Kako je operirala ekipa u aferi mikroskop. Prijava za zaštitare

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Glavne vijesti četvrtka: Optužnica otkriva kako je operirala ekipa u 'aferi mikroskop', kaznena prijava zaštitarima iz Savudrije. U Hrvatsku se vratilo 30.000 Hrvata s rada u inozemstvu, nova suluda izjava Ane Brnabić. Smijenjeni Dodik ne odustaje.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Kako je operirala ekipa u aferi mikroskop. Prijava za zaštitare 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Kako je operirala ekipa u aferi mikroskop. Prijava za zaštitare | Video: 24sata/Video
ČOVJEK ZAGLAVIO U AUTU

VIDEO Snimka prometne nesreće na obilaznici: 10 ljudi ozlijeđeno, među njima dijete

ZAGREB U velikoj prometnoj nesreći na zagrebačkoj obilaznici ozlijeđeno je 10 ljudi, a jednog čovjeka su vatrogasci morali vaditi iz automobila. Vatrogasci su dojavu o nesreći između Lučkog i Jankomira zaprimili u četvrtak u 12.10 sati. Kako neslužbeno doznajemo, u teškoj nesreći je 10 ozlijeđenih, od toga su teže ozlijeđeni muškarac i dijete starosti cca 2 godine, te su prevezeni u bolnicu.

Pokretanje videa...

Nesreća na obilaznici 00:40
Nesreća na obilaznici | Video: čitatelj/24sata
KOLONE ZBOG SUDARA

Čitateljica 24sata: 'Vozim se prema moru, nigdje nikoga, ali prema Zagrebu sve stoji'

Vozim se na more i autocesta je prazna, ali u suprotnom smjeru je kolona. Sve stoji - ispričala nam je čitateljica koja je snimila kolonu nastalu zbog velike prometne nesreće na A3.

Pokretanje videa...

Gužve na autocesti 00:50
Gužve na autocesti | Video: čitatelj/24sata
CRVENI ALARM

Pogledajte nevrijeme koje je pogodilo Istru: Palo dvostruko više kiše od mjesečnog prosjeka

ISTRA Ovu noć je veći dio Istre pogodilo najavljeno nevrijeme. U gradu Umagu palo je čak 135 mm kiše, ali lokalno brojke premašuju i 150 mm, što je dvostruko više od očekivanog mjesečnog prosjeka. Ravnateljstvo civilne zaštite priopćilo je kako je Županijski centar 112 Pazin zaprimio više desetaka dojava građana o poplavljenim objektima i ulicama u Umagu.

Pokretanje videa...

Nevrijeme u Istri 00:47
Nevrijeme u Istri | Video: čitatelj/24sata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025