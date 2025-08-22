Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vili Beroš traži posao! Javio se na natječaj za neurokirurga?

DELIRIJ NA TRIBINAMA

VIDEO Slavlje i pjesma orila se Rujevicom. Evo kako su igrači Rijeke feštali s navijačima RIJEKA - PAOK 1-0 Riječani su u prvoj utakmici doigravanja za Europsku ligu pobijedili Grke i tako nose bitnu prednost na gostovanje. Menalo glavom je 'zakucao' ubačaj Jankovića u 39. minuti i pokrenuo erupciju oduševljenja na Rujevici. U drugom dijelu Rijeka je zatvorila sve prilaze svom golu i zasluženo slavila. Na kraju su igrači s Armadom zapjevali riječki klasik: 'Ajme meni nije mi dobro...'

