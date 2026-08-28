Gledajte '240 sekundi 24sata': Virus Zapadnog Nila kod vrana u Zagrebu. Evo kako se prenosi

KAE OVO FRENDE?

PAZI, GUMA! Nevjerojatna snimka iz Zagreba: 'Vozač nije uopće skužio da mu je otpala' ZAGREB - Vozim se s ocem u autu i vidimo gumu ispred sebe kako se kotrlja. Guma skreće na lijevo, opisala nam je čitateljica koja je snimila nesvakiđašnju scenu u Zagrebu na Držićevoj ulici. Dodala je kako se vlasnik izgubljene gume vozio ispred njih. "Kad je skužio da mu je otpala guma, skrenuo je na desno da stane", dodala je čitateljica.

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