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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Virus Zapadnog Nila kod vrana u Zagrebu. Evo kako se prenosi

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Uskok nije blokirao ni račune ni stan u Varaždinu Monike i Josipa Šinceka uhićenih zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, u Republici Srpskoj i dalje slave ratnog zločinca Mladića, Luka Palatinuš (38) umro u čekaonici hitne pomoći u Čakovcu, virus Zapadnog Nila potvrđen kod pet uginulih vrana u Zagrebu...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Virus Zapadnog Nila kod vrana u Zagrebu. Evo kako se prenosi VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Virus Zapadnog Nila kod vrana u Zagrebu. Evo kako se prenosi | Video: 24sata/Video
U SJAJNOJ JE FORMI

VIDEO Pogledajte prve snimke Livakovića na treningu Barce!

BARCELONA - Hrvatski reprezentativac Dominik Livaković u četvrtak je predstavljen kao novi golman Barcelone. 'Vatreni' je dogovorio ugovor do 2030. godine, u četvrtak navečer je s tribina pratio nove suigrače koji su s 2-0 pobijedili Athletic, a u petak je navukao rukavice i sudjelovao u treningu. Pogledajte kako je to izgledalo!

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Trening Livakovića u Barceloni VIDEO
Trening Livakovića u Barceloni | Video: FC Barcelona
KAE OVO FRENDE?

PAZI, GUMA! Nevjerojatna snimka iz Zagreba: 'Vozač nije uopće skužio da mu je otpala'

ZAGREB - Vozim se s ocem u autu i vidimo gumu ispred sebe kako se kotrlja. Guma skreće na lijevo, opisala nam je čitateljica koja je snimila nesvakiđašnju scenu u Zagrebu na Držićevoj ulici. Dodala je kako se vlasnik izgubljene gume vozio ispred njih. "Kad je skužio da mu je otpala guma, skrenuo je na desno da stane", dodala je čitateljica.

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PAZI, GUMA! Nevjerojatna snimka iz Zagreba: 'Vozač nije uopće skužio da mu je otpala' VIDEO
PAZI, GUMA! Nevjerojatna snimka iz Zagreba: 'Vozač nije uopće skužio da mu je otpala' | Video: 24sata Video
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Je li ovo najbizarniji gol sezone? Igrač Zagore zabio s 50 metara

ZAGORA UNEŠIĆ - BRATSTVO JUROVEC 4-2 Filip Budić u 15. minuti tražio je suigrače u napadu svijećom koju je uputio uz aut liniju prema protivničkom šesnaestercu, a lopta je nakon odbijanca i uz katastrofalnu procjenu golmana Emanuela Perčića završila u rašljama. U Unešiću će u 1/16 finala gostovati prvoligaš Varaždin

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Najbizarniji gol sezone u Hrvatskom kupu VIDEO
Najbizarniji gol sezone u Hrvatskom kupu | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
VIDEO IZ SVLAČIONICE

Pogledajte govor Garcije, suze i ludu proslavu Hajduka: 'Bravo momci, je*eno sam ponosan!'

RAKOW - HAJDUK 2-3 Bravo momci, je*eno ste rasli kroz utakmicu, je*eno sam ponosan! Čestitam, rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon ulaska u Konferencijsku ligu. Na terenu je grlio i ljubio Michelea Šegu i Rona Racija, a onda su ga zalili na presici

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Slavlje Hajduka VIDEO
Slavlje Hajduka | Video: HNK Hajduk Split/Facebook
VIDEO

Pogledajte delirij na presici Hajduka: Garcia mokar do kože

RAKOW - HAJDUK 2-3 Trener Gonzalo Garcia krenuo je s analizom pobjede kojom su "bili" nakon 16 godina izborili europsku jesen, a onda je skupina igrača preuzela pozornicu, zalila ga pivom i šampanjcem i počela pjevati "Ja te voooolim Hajduče!"

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Igrači Hajduka upali na presicu i zalili trenera Garciju VIDEO
Igrači Hajduka upali na presicu i zalili trenera Garciju | Video: Hajduk.hr

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