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Gledajte '240 sekundi 24sata': Virus Zapadnog Nila kod vrana u Zagrebu. Evo kako se prenosi
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Uskok nije blokirao ni račune ni stan u Varaždinu Monike i Josipa Šinceka uhićenih zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, u Republici Srpskoj i dalje slave ratnog zločinca Mladića, Luka Palatinuš (38) umro u čekaonici hitne pomoći u Čakovcu, virus Zapadnog Nila potvrđen kod pet uginulih vrana u Zagrebu...