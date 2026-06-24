Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vjesnik u potpunosti srušen!

24SATA U KANADI

VIDEO Hrvatski navijači krenuli prema Philadelphiji, a Toronto bi ih mogao ponovno ugostiti TORONTO - Kao i mnoštvo hrvatskih navijača, tako se i naš reporter Tomislav Gabelić uputio prema Philadelphiji, gdje će “vatreni” odigrati posljednju utakmicu grupne faze protiv Gane. Toronto je bio sjajan grad domaćin, a ondje živi i velika hrvatska zajednica, koja je pridonijela tome da se osjećamo kao kod kuće. Odlazimo s nadom da ćemo se ondje vratiti osvoji li Hrvatska drugo mjesto u skupini.

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