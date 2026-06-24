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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vjesnik u potpunosti srušen!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Legendarni Vjesnik otišao je u prošlost, nakon krvavog obračuna u bolnici je umro bivši HDZ-ovac i branitelj Milan Drač, Glavašu oduzeta odlikovanja, bivši direktor Vodoopskrbe pod izvidima Uskoka, policajac Aljoša spasio tisuće ljudi iz mora...

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Gledajte ‘240 sekundi’ VIDEO
Gledajte ‘240 sekundi’ | Video: 24sata/Video
24SATA U KANADI

VIDEO Hrvatski navijači krenuli prema Philadelphiji, a Toronto bi ih mogao ponovno ugostiti

TORONTO - Kao i mnoštvo hrvatskih navijača, tako se i naš reporter Tomislav Gabelić uputio prema Philadelphiji, gdje će “vatreni” odigrati posljednju utakmicu grupne faze protiv Gane. Toronto je bio sjajan grad domaćin, a ondje živi i velika hrvatska zajednica, koja je pridonijela tome da se osjećamo kao kod kuće. Odlazimo s nadom da ćemo se ondje vratiti osvoji li Hrvatska drugo mjesto u skupini.

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Javljanje iz Toronta VIDEO
Javljanje iz Toronta | Video: Tomislav Gabelić/24sata
IZ KAMPA REPREZENTACIJE

USA REPORT 24SATA Dalić nije zadovoljan. Za utakmicu protiv Gane ponovno sprema rošade

ALEXANDRIA - Izbornik Zlatko Dalić puno je kritizirao predstavu s Panamom, svjestan je da tradicija i kvaliteta naših nogometaša daju obvezu da budemo još bolji. Jasno je da se spremaju nove promjene za dvoboj protiv Gane u Philadelphiji jer naši ključni igrači Mateo Kovačić, Luka Modrić, Joško Gvardiol i Andrej Kramarić nisu bili na pravoj razini, a bljesnuli su igrači iz drugoga plana.

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USA REPORT 24SATA Dalić nije zadovoljan. Za utakmicu protiv Gane ponovno sprema rošade VIDEO
USA REPORT 24SATA Dalić nije zadovoljan. Za utakmicu protiv Gane ponovno sprema rošade | Video: Hrvoje Tironi/24sata
STRASTVENA NAVIJAČICA

VIDEO Ma kakav ganski vrač, 'Vatreni' imaju baku Mariju koja ih 'poškropi' prije utakmice

KORČULA - Marija Goymerac (84) s Korčule svakog igrača svaku utakmicu blagoslovi svetom vodom. Marija je strastvena navijačica nogometa, a najdraži igrač joj je Luka Modrić. Gleda svaku utakmicu i svakom golu se veseli.

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Gledateljica blagoslovila igrače prije utakmice VIDEO
Gledateljica blagoslovila igrače prije utakmice | Video: privatna arhiva
'AS S KLUPE: POWERED BY CARLSBERG'

Ante Miše o Zlatku Daliću: 'Uvijek su neke sumnje jesu li medalje njegova zasluga'

Ante Miše, u podcastu 'As s klupe: Powered by Carlsberg', osvrnuo se na komentare oko uspjeha Zlatka Dalića. Što je ispričao, saznajte na YouTube kanalu 24sata

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Ante Miše o Daliću: 'Uvijek su neke sumnje oko njega' VIDEO
Cijelu epizodu podcasta ‘As s klupe: Powered by Carlsberg’ pogledajte na YouTube kanalu 24sata | Video: 24sata Video
SLAVLJE KASNO U NOĆ

VIDEO Euforija u Zagrebu nakon prve pobjede na SP-u

Hrvatska je pobijedila Panamu 1-0 u Torontu i došla do prve pobjede na SP-u. Budimir je zabio u 54. minuti nakon odlične akcije. Oko tisuću okupljenih slavilo je pobjedu na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

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Euforija u Zagrebu nakon pobjede VIDEO
Euforija u Zagrebu nakon pobjede | Video: Luka Safundžić/24sata

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