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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vjesnik u potpunosti srušen!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Legendarni Vjesnik otišao je u prošlost, nakon krvavog obračuna u bolnici je umro bivši HDZ-ovac i branitelj Milan Drač, Glavašu oduzeta odlikovanja, bivši direktor Vodoopskrbe pod izvidima Uskoka, policajac Aljoša spasio tisuće ljudi iz mora...