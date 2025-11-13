Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vlada predstavila proračun za 2026. i program za stanovanje

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Otkazali 'Srpkinju' u Vukovaru. Uz puse, Žalac otišla u zatvor! Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Za prosinac odgodili izložbu 'Srpkinja, heroina Velikog rata' u Vukovaru. Petero uhićenih u novoj akciji USKOK-a, dilali su kokain. Uz puse i pozdrave bivša ministrica Žalac kasno sinoć stigla u Remetinec. Bivšem SDSS-ovu čelniku u Topuskom potvrđena optužnica za ubojstvo hrvatskog civila '91. Djeca u Klaićevoj čekaju na preglede 10 mjeseci, a liječnici rade kod žene bivšeg ravnatelja.

