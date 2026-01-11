Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vojska puca na prosvjednike u Iranu. Mrtvačnice su pune...

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Gdje s otpadom od Vjesnika? Po Iranu su se raširili prosvjedi... Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Dim iz Vjesnika uzbunio je Zagrepčana u subotu oko podneva, vatrogasci su probali pristupiti zgradi ljestvama, no na sreću, ništa nije gorjelo. Iz Javne vatrogasne postrojbe kratko su poručili da dim dovode u vezu s toplovodom, bez dodatnih detalja. Metalna i betonska grdosija bi trebala biti srušena do sredine ove godine, a uz rušenje, vinkovačka tvrtka EURCO će biti odgovorna i za zbrinjavanje ostataka, odnosno betona, metala i drugog otpada. Prema nekim izračunima, moglo bi se raditi o oko 80.000 tona otpadnog materijala. Ured predsjednika objavio je plan nabave za 2026. Godinu. Cijeli troškovnik potražite na 24sata. U prosvjedima u Iranu poginulo je najmanje 48 ljudi. Prosvjednici su zapalili zgrade vlade, nacionalne televizije, gori džamija, pale Kurane. Skandal trese HNS, Predsjednik Kustić i glavni tajnik Svetina su na suprotnim stranama, čeka se sjednica izvršnog odbora u srijedu.

