Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vojska puca na prosvjednike u Iranu. Mrtvačnice su pune...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Situacija u Iranu i dalje napeta, prosvjeduje se u više od 60 gradova i naselja, a vlasti su uvele i komunikacijsku blokadu. Nema internetske veze, otežano je i telefonsko komuniciranje, a otkazani su i gotovo svi letovi. Mrtvačnice su pune, vojska i policija pucaju na prosvjednike, koji su proglašeni neprijateljima i kao takvi mogu biti osuđeni na smrtnu kaznu. Iranac s hrvatskom adresom za 24sata kaže da nije uspio kontaktirati obitelj već više 60 sati, otkad su iranske vlasti ugasile internet. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte dolazi u Hrvatsku, sastat će se odvojeno s Plenkovićem i Milanovićem. APN još ne želi otkriti koliko Hrvata je državi dalo svoje stanove na raspolaganje u sklopu projekta priuštivog stanovanja. Led je okovao Knin, odgođen početak drugog polugodišta u osnovnim i područnim školama do srijede.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Gdje s otpadom od Vjesnika? Po Iranu su se raširili prosvjedi...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Dim iz Vjesnika uzbunio je Zagrepčana u subotu oko podneva, vatrogasci su probali pristupiti zgradi ljestvama, no na sreću, ništa nije gorjelo. Iz Javne vatrogasne postrojbe kratko su poručili da dim dovode u vezu s toplovodom, bez dodatnih detalja. Metalna i betonska grdosija bi trebala biti srušena do sredine ove godine, a uz rušenje, vinkovačka tvrtka EURCO će biti odgovorna i za zbrinjavanje ostataka, odnosno betona, metala i drugog otpada. Prema nekim izračunima, moglo bi se raditi o oko 80.000 tona otpadnog materijala. Ured predsjednika objavio je plan nabave za 2026. Godinu. Cijeli troškovnik potražite na 24sata. U prosvjedima u Iranu poginulo je najmanje 48 ljudi. Prosvjednici su zapalili zgrade vlade, nacionalne televizije, gori džamija, pale Kurane. Skandal trese HNS, Predsjednik Kustić i glavni tajnik Svetina su na suprotnim stranama, čeka se sjednica izvršnog odbora u srijedu.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Vjesnik neće srušiti do proljeća?

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Ministar graditeljstva Bačić rekao je da posao, ako bi ugovor bio potpisan 21. siječnja, mora biti završen u roku od tri mjeseca, a izvođač će nakon prvih 30 dana morati osigurati otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj aveniji. Štrigova noćas najhladnija, a prijeti poledica zbog ledene kiše. U Švicarskoj uhitili bračni par zbog požara u novogodišnjoj noći. Sandri Benčić i suprugovi roditelji pomogli uz kredit. Tisuće na prosvjedima diljem Irana. Rusi Orešnikom gađali Lavov.

VIDEO Veliki prosvjedi po Iranu. Vrhovni vođa prijeti da neće popustiti: Djeluju u ime SAD-a!

Širom Irana održavaju se veliki građanski prosvjedi. Iako su u početku bili usmjereni na gospodarstvo, prosvjednici sad traže i rušenje vlasti... Iran je odsječen od svijeta, vlasti su ugasile internet, ali neke snimke su stigle u javnost. Na njima se vide zapaljene zgrade i vozila, policija je na jugu Irana pucala na prosvjednike... U TV obraćanju vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei zakleo se da neće popustiti, optuživši prosvjednike da djeluju u ime emigrantskih oporbenih skupina i SAD-a. Pojavile su se snimke iz Mashhada na kojem vide na tisuće prosvjednika koji su izašli na gradske ulice...

VIDEO Zaledili se auti u Opatiji: 'Nikad nisam vidjela ovako što'

Čitateljica nam je poslala snimku potpuno zaleđenih automobila u Velom Brgudu, mjestu pokraj Opatije, prizor kakav se rijetko viđa na tom području. "Ovo je živi show!! Nisam nikad nešto ovako vidjela", rekla nam je čitateljica. Iako je u mjestu jutros oko 8 sati bilo oko 3 stupnja Celzijeva, automobili su bili prekriveni debelim slojem leda. Prema prognozama, hladni val tek dolazi, a sutra i prekosutra temperature bi mogle pasti i do minus 7 stupnjeva.

'240 sekundi' 24sata: Ledena Hrvatska, sramotna obnova i skandalozan slučaj šefa bolnice

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Led okovao Hrvatsku, zagrebačke traume pune, spašeni ljudi koji su zapeli na magistrali podno Velebita, sramotna obnova škole u Slavoniji i - samo u Hrvatskoj: Priznao da je uzeo mito i normalno se vratio na posao

