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NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Zadnji Baretov blues. Detalji proširenja istrage oko otpada

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: U svom stanu u Zagrebu preminuo je legendarni glazbenik Goran Bare. Više uhićenih u proširenju istrage oko ilegalnog odlaganja otpada. CEZAR treba dobiti milijune za sanaciju, a USKOK ih istražuje. Detalji rebalansa proračuna koji raste na 36,6 milijardi eura. Ubojica Mihaele Berak rekao da je kriv, ali da nije imao namjeru ubiti. Turistička sezona u plusu i nakon rujna.

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Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata VIDEO
Gledajte ‘240 sekundi’ 24sata | Video: 24sata/Video
Želi oslabiti djelovanje

VIDEO Donald Trump uveo nove sankcije Haškom sudu: Nećemo dopustiti da sude Amerikancima

Vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa u petak je uvela nove sankcije Međunarodnom kaznenom sudu (ICC), nekoliko sati nakon što je jedna od njegovih bivših sutkinja osvojila Nobelovu nagradu za mir. Trumpova administracija već je dugo neprijateljski raspoložena prema toj instituciji te je njezinim tužiteljima i sucima već uvela sankcije. Nova odluka ide korak dalje jer bi potencijalno mogla kažnjavati tvrtke koje pružaju usluge samom sudu. „Predsjednik Trump nikada neće dopustiti Međunarodnom kaznenom sudu da procesuira Amerikance”, rekao je državni tajnik Marco Rubio u priopćenju koje je Reuters dobio na uvid uoči službene objave.

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Međunarodni kazneni sud traži potporu VIDEO
Međunarodni kazneni sud traži potporu | Video: 24sata/Reuters
kritizirao kartu New Yorka

VIDEO Donald Trump traži povratak Kolumbova kipa: 'Štitit ćemo ga kao nikad prije'

Američki predsjednik Donald Trump zatražio je povratak spomenika Kristoforu Kolumbu na njegovu prijašnju lokaciju u Ohiju te poručio da će štititi spomenike slavnom moreplovcu. -Bit će zaštićen kao što nitko dosad nije bio zaštićen - poručio je Trump na događaju posvećenom talijansko-američkoj zajednici. Osvrnuo se i na kartu New Yorka na kojoj nije označena Mala Italija. Izostavljanje je nazvao sramotom, a gradonačelnik Zohran Mamdani najavio je da će četvrt biti dodana u budućoj verziji karte.

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Trump o Kolumbu VIDEO
Trump o Kolumbu | Video: 24sata/Reuters
TIJESNA UTRKA

VIDEO JD Vance već glasao na izborima pa napao demokrate

OHIO - Američki potpredsjednik JD Vance glasao je u petak na prijevremenim izborima za američke međuizbore koji će se održati 3. studenoga. Glasao je u izbornom uredu okruga Hamilton u Norwoodu u Ohiju, gdje se vode tijesne utrke za guvernera i Senat. Nakon glasanja uputio se u Limu na predizborni skup. Njegov dolazak u Ohio uslijedio je tjedan dana nakon što je predsjednik Donald Trump ondje održao predizborni skup.

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Vance glasa VIDEO
Vance glasa | Video: 24sata/Reuters
Kamera sve snimila

VIDEO Stravične snimke iz Čilea: Bujica u sekundi preplavila cestu, auti plutali kao igračke

ČILE - Razorne bujične poplave pogodile su čileanski glavni grad Santiago i okolna područja. Vodena bujica nosila je aute ulicama, a blato prodiralo u kuće i uništavalo sve pred sobom. Snimke nadzornih kamera prikazuju aute koje nekontrolirano nosi voda, dok se jedan muškarac u dramatičnom prizoru drži za kamion. Zbog nevremena stanovnici su morali napustiti svoje domove, a najmanje šest ljudi je ozlijeđeno. U petak su vojnici pomagali stanovnicima u čišćenju nanesenog blata i iznošenju uništenog namještaja. Vlasti su proglasile izvanredno stanje u četvrti Las Condes, a predsjednik José Antonio Kast sastao se s ministrima i službama za hitne situacije kako bi koordinirali odgovor na katastrofu.

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Poplava u Čileu VIDEO
Poplava u Čileu | Video: 24sata/Reuters
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DRAMA U VELOJ PROVERSI Brod pun turista nasukao se u plićini, u pomoć stigao remorker Pollux

Brod pun turista danas se nasukao u plićini u Veloj Proversi, morskom prolazu u zadarskom arhipelagu, između Dugog otoka i otoka Kornata. Srećom, pomoć je brzo stigla. U akciju se uključio remorker Pollux, koji je izvukao nasukani brod, a cijela situacija riješena je u svega pet minuta. – Brod pun turista danas se nasukao u plićini Vela Proversa. Srećom, brzo je došla pomoć. Remorker Pollux ih je izvukao i sve je bilo gotovo u pet minuta – ispričao je očevidac.

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Nasukana jedrilica VIDEO
Nasukana jedrilica | Video: 24sata/facebook

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