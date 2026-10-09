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Gledajte '240 sekundi' 24sata! Zadnji Baretov blues. Detalji proširenja istrage oko otpada
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: U svom stanu u Zagrebu preminuo je legendarni glazbenik Goran Bare. Više uhićenih u proširenju istrage oko ilegalnog odlaganja otpada. CEZAR treba dobiti milijune za sanaciju, a USKOK ih istražuje. Detalji rebalansa proračuna koji raste na 36,6 milijardi eura. Ubojica Mihaele Berak rekao da je kriv, ali da nije imao namjeru ubiti. Turistička sezona u plusu i nakon rujna.